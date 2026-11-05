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España y Brasil firmarán un acuerdo para impulsar una fiscalidad global sobre los ultrarricos

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El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha anunciado este jueves que firmará "en los próximos días" un memorando de entendimiento con Brasil para impulsar una propuesta de fiscalidad global sobre los ultrarricos.

Según ha explicado en una entrevista en el programa 'La Cafetera', de Radiocable, la iniciativa responde a la necesidad de establecer alianzas internacionales para abordar una parte de la tributación que "escapa al control de los Estados-Nación".

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"Tenemos que ser conscientes de que existen y tenemos que ser conscientes de que tienen que aportar", ha señalado en referencia a las grandes fortunas. España ha defendido que la fiscalidad internacional de los ultrarricos debe ocupar un lugar permanente en la agenda política por su vinculación con los recursos necesarios para sostener y desarrollar las sociedades.

"Vamos a seguir trabajando en esa línea porque nos parece que el debate de la fiscalidad internacional de los ultrarricos tiene que estar en la agenda diaria porque en ello también nos va una gran parte de los recursos que necesitamos y vamos a necesitar en el futuro para seguir construyendo nuestras sociedades", ha afirmado.

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En este contexto, ha rechazado que la discusión fiscal que está planteando la derecha se reduzca a elegir entre "impuestos sí o impuestos no", un planteamiento que ha calificado de "muy peligroso". A su juicio, el debate debe centrarse en qué tipo de tributos se establecen y cómo se distribuye la contribución.

"Nosotros apostamos por impuestos progresivos, donde quien más tiene más aporte", ha sostenido. Frente a ese planteamiento, ha acusado a la derecha de defender "impuestos más bajos para las rentas altas".

MÁS UNIDAD EUROPEA ANTE LAS GRANDES POTENCIAS

La defensa de la cooperación fiscal internacional ha acompañado su llamamiento a reforzar la Unión Europea frente a los intentos de debilitarla. España ha advertido de que existen estrategias que buscan dividir a los socios comunitarios mediante negociaciones bilaterales que dejan al margen a la Comisión Europea.

En su opinión, los países europeos cuentan con una posición negociadora más equilibrada ante China o Estados Unidos si actúan conjuntamente que si lo hacen por separado. Por ello, ha defendido un presupuesto comunitario ambicioso y la necesidad de dotar a la Comisión de instrumentos financieros.

En ese escenario, ha reafirmado la apuesta del Gobierno español por "más Europa" y por una respuesta conjunta basada en los valores compartidos.

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