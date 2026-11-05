La Guardia Civil de Cantabria alerta de hackeos a móviles con sistema IOS para controlar el WhatsApp

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La Guardia Civil de Cantabria ha alertado de hackeos a teléfonos móviles con sistema IOS para controlar el WhatsApp que se están produciendo en la región y que ya han dado lugar a más de una veintena de denuncias.

Mediante la técnica de intrusión denominada 'zero-click' en los móviles con sistema operativo IOS, sin que el usuario tenga que acceder a ningún enlace ni abrir archivo o contestar a llamadas, los ciberdelincuentes se hacen con el control del WhatsApp, para posteriormente pedir bizum o transferencias bancarias a los contactos existentes en dicha aplicación.

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Efectivos del Equipo @ Cantabria de la Guardia Civil están investigando en estos momentos más de una veintena de denuncias por estos hechos, que han aumentado en los últimos días.

El método utilizado para llevar a cabo la estafa consiste en conseguir controlar el WhatsApp de las víctimas para, posteriormente, suplantando la identidad del titular de la aplicación, solicitar dinero mediante bizum o transferencias a los contactos de su agenda.

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El control de la aplicación se ha realizado sobre terminales móviles con sistema operativo IOS, de varios años de antigüedad y que no están actualizados a IOS 26. La Guardia Civil ha constatado que las versiones afectadas aumentan por debajo de la IOS 18.

En ninguno de los casos los dueños de los terminales tuvieron que realizar ninguna acción previa, como acceder a enlaces, antes de perder el control del WhatsApp. En algunos casos, los ciberdelincuentes han llegado a establecer la doble autentificación de dicha aplicación, con lo cual las víctimas pierden definitiva el acceso a la misma.

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Este tipo de acciones no se han detectado en el sistema operativo Android. RECOMENDACIONES

La Guardia Civil recomienda actualizar los mencionados sistemas operativos a la última versión disponible e implantar el doble factor de autentificación para acceder al WhatsApp, ya sea mediante huella, rostro, pin, etcétera.

Si por la antigüedad del móvil ya no es posible actualizar el sistema operativo, entonces sí que sería obligatorio implantar el doble factor de acceso al WhatsApp para impedir o dificultar su acceso a los ciberdelincientes.

No resulta suficiente con desinstalar y recuperar el Whatsapp mientras no se implementen estos sistemas extra de seguridad (actualizar el sistema operativo y doble factor de identificación de la aplicación) porque podrían volver a ser objeto de ataque.

Si se recibe algún mensaje en la citada app en el que algún conocido, utilizando cualquier excusa y normalmente la urgencia como pretexto, solicita dinero por bizum o transferencia, el usuario debe ponerse en contacto con el solicitante, por llamada telefónica u otras vías que no sea responder al propio mensaje, para verificar la petición.

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De observar la pérdida de control de la menciona app, el usuario debe avisar a sus contactos por otros medios para que no accedan a realizar envíos de dinero que se soliciten desde su aplicación.

Si tras realizar el envió de dinero el usuario se percata que es una estafa, utilizando los canales oficiales del banco se le debe explicar que ha sido víctima de un fraude y solicitar detener o recuperar el dinero transferido, por si aún se puede parar la operación.

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