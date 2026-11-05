La firma argentina de 'e-commerce' Mercado Libre ganó 1.186 millones hasta septiembre, un 7,4% menos

Guardar

La firma argentina de comercio electrónico Mercado Libre obtuvo un beneficio neto de 1.331 millones de dólares (1.186 millones de euros) hasta septiembre, lo que supone un retroceso del 7,4% respecto de lo contabilizado hace un año.

Los ingresos netos y financieros ascendieron a 29.764 millones de dólares (26.516 millones de euros), un 47,8% más. Los servicios aportaron 25.612 millones de dólares (22.817 millones de euros) y los productos 4.152 millones de dólares (3.699 millones de euros), un 44,2% y un 74,9% más, respectivamente.

PUBLICIDAD

Mercado Libre generó 16.305 millones de dólares (14.526 millones de euros) en Brasil, un 54,3% más, y 6.742 millones de dólares (6.006 millones de euros) en México, un 54% más.

Después, en Argentina facturó 5.355 millones de dólares (4.771 millones de euros), un 23,1% más, mientras que otros países fueron responsables de los 1.362 millones de dólares (1.213 millones de euros) restantes.

Los costes de actividad, I+D, ventas, marketing, administración o provisiones por cuentas dudosas se dispararon un 54,3%, hasta los 10.435 millones de dólares (9.296 millones de euros).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en los 2.814 millones de dólares (2.507 millones de euros), un 2,7% menos, al tiempo que la deuda neta al cierre de septiembre fue de 8.028 millones de dólares (7.152 millones de euros) tras subir un 71,5% desde diciembre.

PUBLICIDAD

La multinacional registró en el tercer trimestre unas ganancias de 448 millones de dólares (399,1 millones de euros), un 6,4% más, y una cifra de negocio que repuntó un 45,1%, hasta los 10.750 millones de dólares (9.577 millones de euros).

"Mercado Libre registró otro trimestre de fuerte crecimiento en el tercer trimestre de 2026", ha resumido la compañía en su hoja de resultados, que ha justificado el aumento de su deuda neta por las inversiones en el sector 'fintech'.

"Los indicadores en los que más nos fijamos evolucionaron en la dirección correcta: ganamos cuota de mercado en cada uno de nuestros tres principales mercados, nuestros compradores realizaron compras con mayor frecuencia, los usuarios de nuestra plataforma 'fintech' realizaron más transacciones y ahorraron más con Mercado Pago, y los usuarios del ecosistema [...] crecieron más rápido que cualquier otro grupo", ha completado.

PUBLICIDAD