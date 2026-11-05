Kallas reclama una UE unida y firme frente a las exigencias de Rusia

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Lisboa, 5 nov (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, subrayó este jueves en Lisboa que es "muy, muy importante" que la Unión Europea (UE) muestre un frente unido y que se mantenga firme ante las exigencias de Rusia en las negociaciones de paz sobre Ucrania.

"Si Rusia está planteando exigencias máximas, nosotros también debemos hacerlo para equilibrar la mesa de negociaciones", dijo Kallas tras un encuentro con el ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel, y enfatizó que "Rusia no está interesada en la paz" y que cuenta con que la UE esté dividida y pretende "simplemente esperar a que nos rindamos".

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Kallas coincidió con el mensaje de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que se dirigió en una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, para criticar el enfoque descoordinado de la UE respecto a las negociaciones de paz con Rusia.

"Si damos la impresión de que estamos divididos de alguna manera y, como ha dicho la primera ministra Meloni, hablamos con voces diferentes: muchas voces, mucha gente, mucha confusión, entonces le hacemos el juego a Rusia", añadió la jefa de la diplomacia europea.

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Las próximas negociaciones trilaterales de paz entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos están previstas para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, sin la participación de la Unión Europea.

Kallas comenzó el miércoles un viaje de tres días a Portugal en el que, además del encuentro con Rangel, también ha incluido una reunión con el ministro de Defensa luso, Nuno Melo.

En cuanto a las negociaciones para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), que cubrirá el periodo 2028-2034, Kallas se mostró confiada en que Costa "será capaz de lograr unidad para abordar las cuestiones que preocupan a todos los Estados miembros y alcanzar un compromiso".

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Las líderes de la UE constataron su división sobre el próximo MFP en la cumbre de octubre y volverán a abordar esta negociación en una cita extraordinaria prevista para los días 26 y 27 de noviembre en Bruselas sobre la base de un nuevo borrador presupuestario.

El objetivo sigue siendo que los Veintisiete logren un acuerdo antes de que acabe el año, pero persiste una profunda división entre los llamados 'austeros' (también conocidos en la jerga comunitaria como 'frugales'), que exigen fuertes recortes, y los 'amigos de la Cohesión', que, liderados por España e Italia, reclaman un presupuesto mucho mayor y ambicioso.

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Al respecto de este asunto, el jefe de la diplomacia portuguesa subrayó que "Portugal siempre ha defendido un presupuesto mayor y más ambicioso, aunque, sobre todo en lo que respecta a cuestiones de defensa, creemos que deberíamos contar con bonos de defensa".

"En ningún caso diría que países como Portugal o España estén en contra de la inversión en defensa. Eso sería un error enorme, en primer lugar, porque en materia de cohesión y competitividad se pueden alcanzar muchos de los objetivos en materia de seguridad y defensa", en palabras del ministro luso. EFE

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(foto)(vídeo)