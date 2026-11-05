Feijóo se reúne con el presidente de Chile e impulsa contactos internacionales coincidiendo con Cumbre Iberoamericana

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido este jueves una reunión con el presidente de Chile, José Antonio Kast, para pasar revista a la situación política española y a las cuestiones de mayor relevancia en este periodo preelectoral, según han informado fuentes 'populares'.

Feijóo, que unas horas antes mantuvo una videoconferencia con la la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha impulsado su agenda de contactos internacionales coincidiendo con la XXX Cumbre Iberoamericana que se ha celebrado este 4 y 5 de noviembre en Madrid.

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El encuentro de Feijóo y Kast --al que también asistieron la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, además del canciller Francisco Pérez Mackenna-- es continuación del que mantuvieron en Lima coincidiendo con la toma de posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

El PP ha subrayado que la relación bilateral con Chile es estratégica para España y ha añadido que la reunión de Feijóo y Kast ha servido para "analizar las oportunidades de inversión en Chile para las empresas españolas que ya tienen una amplia presencia en el país con vocación de permanencia".

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Asimismo, el presidente Kast ha explicado la situación en Chile tras ocho meses en el Gobierno y los principales retos a los que debe hacer frente tras la gestión del anterior Ejecutivo de izquierdas. Finalmente, hubo un intercambio de opiniones sobre la situación regional en América del Sur, han señalado fuentes 'populares'.

VIDEOCONFERENCIA CON MARÍA CORINA MACHADO

Este jueves, Feijóo también ha charlado por videoconferencia con María Corina Machado, a la que ha trasladado su apoyo rotundo a la celebración de unas elecciones presidenciales en ese país en 2027. Ademas, le ha expresado su deseo de poder acudir juntos a la próxima Cumbre Iberoamericana, ya que, según los 'populares', tanto el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, "están de salida".

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Durante la conversación, el presidente del PP ha manifestado su "satisfacción" por el regreso de María Corina Machado a Venezuela, donde "debe estar para liderar el cambio político y la reconstrucción del país".

Además, ambos han abordado los pasos imprescindibles para avanzar hacia la transición democrática: la liberación de todos los presos políticos, así como los cambios institucionales en el Tribunal Supremo y en el Consejo Nacional Electoral que deben dar paso a "unas elecciones libres y justas para cerrar la larga dictadura e iniciar la reconstrucción nacional", ha añadido el PP.

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En esa charla, el líder del PP ha incidido en la necesidad de fijar cuanto antes una fecha electoral. "Por un lado, para dar esperanza a los venezolanos después de tantos años de sufrimiento y, por otro, para acelerar las reformas necesarias para la celebración de unas elecciones con garantías", ha indicado la formación en el mismo comunicado.

FEIJÓO PREVÉ HABLAR TAMBIÉN CON EL PRESIDENTE DE UCRANIA

De esta forma, el PP ha subrayado que Feijóo ha renovado su "total compromiso con la causa democrática venezolana" y ha asegurado que, si los españoles le otorgan su confianza para presidir el Gobierno de España, "activará a la Unión Europea para que apoye el proceso de democratización y de reconstrucción de Venezuela".

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Aparte de esta conversación con María Corina Machado, Feijóo también tiene previstos contacto al más alto nivel con otros líderes que son aliados estratégicos para España. Así, han avanzado que también prevé despachar en las próximas horas con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.