El Racing de Santander, multado por alteración del orden en su encuentro con el Real Madrid

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El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha multado al Racing de Santander por alteración del orden en el encuentro que disputó el pasado 31 de octubre contra el Real Madrid en los Campos de Sport del Sardinero.

En los acuerdos del Comité adoptados el 4 de noviembre, se indica que la infracción es de carácter leve, por lo que se le ha impuesto una sanción "en la franja inferior de su grado medio, atendiendo a las circunstancias", que podría ascender a un máximo de 602 euros.

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Según apuntan diferentes informaciones, el origen de esta sanción podría ser el lanzamiento de un mechero al campo en el transcurso de un partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports, finalmente saldado con triunfo para el Real Madrid gracias a un claro 0-3.