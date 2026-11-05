Detienen en Bolivia a dos brasileños ligados a grupo criminal Primer Comando de la Capital

Guardar

La Paz, 5 nov (EFE).- La Policía de Bolivia informó este jueves sobre la detención de dos ciudadanos brasileños vinculados a la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) y que están acusados de matar a dos personas de la misma nacionalidad en la región oriental de Santa Cruz por temas relacionados al tráfico de drogas.

Los brasileños detenidos son Enrique Almeida Jiménez, de 25 años, y Daniel Gómez Martínez, de 28, y junto a ellos también fue detenido un boliviano, según informó la Policía.

PUBLICIDAD

El comandante de la Policía, Adrián Álvarez, dijo en una rueda de prensa que los dos brasileños "pertenecen al PCC", según información que se confirmó con la Policía Federal de Brasil, y ambos cuentan con "antecedentes vinculados al tráfico de sustancias controladas, organización criminal" y asesinatos por encargo.

Explicó que se estableció que ellos fueron los "autores materiales" del doble crimen, reportado hace casi tres semanas, mediante el hallazgo de dos armas de fuego, proyectiles y un vehículo "en el que huyeron después de perpetrar" el delito.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, informó más temprano de la captura en la víspera de un "alto miembro del PCC" que era buscado en Brasil por "narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado y con una condena de 10 años".

PUBLICIDAD

"Fue un golpe de inteligencia, en coordinación con la Policía Federal de Brasil", aseguró Paz en la red social X.

Desde hace algunos meses, los asesinatos por encargo han sido recurrentes en las zonas fronterizas con Brasil, en regiones como Santa Cruz, Beni y Pando, esta última también colindante con Perú, lo que obligó al Gobierno a movilizar al Ejército y a grupos de élite.

PUBLICIDAD

El Gobierno sostiene que en el país existe una disputa entre miembros del PCC y el Comando Vermelho (CV), que es otra organización criminal brasileña, por ocupar territorio boliviano para el tráfico de droga.

La Policía reforzó en las últimas horas el patrullaje en Santa Cruz con más de 200 agentes y el comandante Álvarez anunció que se coordinará con las Fuerzas Armadas para realizar operativos de seguridad conjuntos. EFE