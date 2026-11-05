El gobernador de California conmuta todas las condenas a muerte en el estado

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El gobernador saliente de California, Gavin Newsom, ha conmutado por cadena perpetua las sentencias de muerte de todos los presos que aguardan la ejecución en el estado norteamericano, un total de 548.

La decisión es en gran medida simbólica en un estado que no ha ejecutado a ningún preso desde 2006, pero los expertos recuerdan que una decisión de este calibre ahorraría millones de dólares en costas judiciales cada año.

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Newsom ha anunciado esta medida solo dos días después de conocer a su sucesor al frente del estado, el también demócrata Xavier Becerra, primer latino en desempeñar el cargo.

"Ahora podremos permitir que estos criminales mueran en la oscuridad mientras recordamos y honramos a las víctimas para siempre", ha manifestado a través de una carta dirigida a la población del estado.