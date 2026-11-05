Agencias

El actor británico Russell Brand, declarado culpable de violación y otros delitos sexuales

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Londres, 5 nov (EFE).- El actor y humorista británico Russell Brand fue declarado este jueves culpable en un tribunal de Londres de un delito de violación y otros tres cargos de agrEsión sexual a lo largo de su carrera.

Un jurado popular declaró hoy culpable a Brand de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en la capital británica en 2009, así como de haber agredido o manoseado sexualmente a otras mujeres en años anteriores. En cambio, fue eximido de otros de los delitos que se le imputaban. EFE

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