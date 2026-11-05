Andorra sitúa la digitalización y el clima como prioridades en el encuentro

05/11/2026 Espot durante su intervención. ECONOMIA GOVERN D'ANDORRA

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El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha situado la digitalización, la resiliencia climática y la inclusión entre las prioridades de Andorra en la 30 Cumbre Iberoamericana, que se celebra en Madrid.

Espot lo ha dicho durante el discurso que ha pronunciado en la sesión plenaria de este jueves, en el que también ha defendido la vigencia del multilateralismo inclusivo, informa el Gobierno en un comunicado.

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Antes de entrar en materia política, el jefe de Gobierno ha expresado, en nombre del pueblo andorrano, el pésame tanto a las autoridades españolas como a las familias de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Toledo, transmitiendo la solidaridad del Principado.

Espot ha recordado que hace cinco años Andorra organizó la 27 Cumbre en un contexto marcado por la pandemia de la Covid-19, en la que se fijó la innovación para el desarrollo sostenible como eje central.

El político andorrano ha señalado que, aunque los retos globales se han transformado y la digitalización ha acelerado su dimensión, la premisa andorrana sigue siendo la misma: "ningún país puede afrontar los grandes retos solo".

En este sentido, ha defendido la nueva Estrategia de la Cooperación Iberoamericana como una herramienta para conseguir resultados tangibles que mejoren directamente la vida de los ciudadanos.

Sobre la transformación digital, Espot ha celebrado el lanzamiento de la Alianza Iberoamericana para la Inteligencia Artificial, impulsada por España, y ha defendido que la IA debe ser una oportunidad que combine innovación con seguridad e inclusión, evitando que se convierta en un elemento que amplíe las desigualdades.

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PROTECCIÓN CIVIL

Por otra parte, ha anunciado el compromiso de Andorra de ejercer, en 2027, la primera presidencia rotativa de la Secretaría Técnica de la Red Iberoamericana para la Reducción del Riesgo de Desastre y la Protección Civil.

Igualmente, ha manifestado el apoyo total del Principado a la Estrategia para el Turismo Sostenible en Iberoamérica y a la Agenda Iberoamericana de Turismo 2026-2036.

En cuanto a la inclusión social y educación, el mandatario ha informado de la adhesión de Andorra a la Carta Iberoamericana de Atención y Apoyo para hacer frente al reto del envejecimiento demográfico y garantizar la protección de las personas mayores.

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Finalmente, ha celebrado la ampliación de la comunidad con la incorporación de nuevos Estados observadores asociados (India, Angola y Turquía) y de la Asociación de Estados del Caribe como observador consultivo.

AGENDA BILATERAL

Durante la jornada de trabajo en Madrid, Espot también se ha reunido con el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano, así como con la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto para tratar la colaboración en el ámbito económico y de inmigración.

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En este sentido, se han abordado los trabajos para firmar un acuerdo sobre la contratación en origen que regule el flujo migratorio de forma ordenada y que garantice los derechos laborales y las necesidades de los trabajadores de ambos países en Andorra.

Igualmente, Espot también se ha reunido con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien ha reiterado el apoyo firme y la solidaridad de Andorra con el pueblo ucraniano y ha destacado el compromiso del Principado con el derecho internacional.

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