Amnistía Internacional denuncia que condena a Joshua Wong castiga disidencia en Hong Kong

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Pekín, 5 nov (EFE).- Amnistía Internacional denunció este jueves que la condena a diez años de prisión impuesta al activista prodemocrático hongkonés Joshua Wong demuestra cómo la legislación de seguridad nacional de Hong Kong se ha convertido en una herramienta para castigar la disidencia en lugar de proteger la seguridad.

La subdirectora regional de la organización, Sarah Brooks, calificó la sentencia de "cruel" y recordó que llega apenas unos meses antes de que Wong pudiera recuperar la libertad tras cumplir una condena anterior.

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"La valentía de Joshua Wong al decir la verdad al poder debería ser elogiada, pero en Hong Kong eso lo convierte en un criminal", afirmó Brooks en un comunicado.

La representante de Amnistía sostuvo que la nueva condena constituye otro recordatorio del uso de la ley de seguridad nacional para perseguir las voces críticas y pidió a la comunidad internacional que no normalice la criminalización del activismo.

Asimismo, instó a las autoridades hongkonesas a anular las condenas de Wong por delitos contra la seguridad nacional y derogar las leyes que vulneren las obligaciones internacionales de Hong Kong en materia de derechos humanos.

Esta reacción llega después de que el Tribunal Superior de Hong Kong condenara este jueves a Wong por haber pedido a países extranjeros que impusieran sanciones y otras medidas contra la región semiautónoma o China en 2020, después de las multitudinarias protestas antigubernamentales que sacudieron la ciudad en 2019.

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Con la nueva condena, el activista permanecerá en principio entre rejas hasta finales de 2036, ya que habría completado en enero una condena previa de cuatro años y ocho meses de cárcel por conspiración para subvertir el poder estatal en el conocido caso de los '47 de Hong Kong', relacionado con las primarias no oficiales organizadas por la oposición en julio de 2020.

Las autoridades defienden que la legislación devolvió la estabilidad a Hong Kong tras las protestas de 2019, mientras organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han criticado su impacto sobre las libertades políticas y civiles. EFE