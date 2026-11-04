Xavier Becerra: de raíces humildes a ser el primer gobernador latino de California

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Ana Milena Varón

Los Ángeles, 3 nov (EFE).- Xavier Becerra pasó de ser un aspirante demócrata al que pocos veían en la carrera por la gubernatura de California a hacer historia al convertirse en el primer latino elegido directamente para ocupar ese cargo en más de 150 años, un hito para una comunidad a la que ha representado durante más de tres décadas.

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Becerra, nacido en Sacramento, California, hace 68 años, se impuso al republicano Steve Hilton, respaldado por el presidente Donald Trump, con una campaña centrada en combatir las políticas del mandatario que afectan a los californianos, incluidos los inmigrantes sin estatus legal, enfrentar el alto costo de vida y ampliar el acceso a la salud y la educación.

Las principales proyecciones electorales, entre ellas las de Associated Press y NBC, lo dieron como ganador minutos después del cierre de las urnas en California.

Conocido por su sencillez y trato afable, el demócrata de raíces mexicanas centró buena parte de su campaña en la necesidad de recuperar el "sueño californiano", el mismo que le permitió ser el primero de su familia en ir a la Universidad y abrirse camino en la política estadounidense.

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En sus discursos recordó con frecuencia a sus padres, una pareja de trabajadores que crió a sus tres hijos en un apartamento de una sola habitación y logró salir adelante. También contó que su madre todavía recorta cupones de descuento para ahorrar en las compras.

"Voy a trabajar para ofrecerle a la familia trabajadora de hoy, al obrero de la construcción y a la empleada de oficina, las oportunidades que tuvieron mis padres y que ahora se merecen todos los californianos", dijo en una entrevista reciente con EFE.

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Su compromiso político también ha estado ligado a la defensa de los inmigrantes indocumentados, una comunidad numerosa en California, donde vive la mayor población de personas sin estatus legal del país y los latinos representan alrededor del 40 % de los habitantes.

Tras graduarse de Derecho en la Universidad de Stanford, Becerra inició su carrera política en California. Fue elegido a los 34 años para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde construyó una trayectoria marcada por su habilidad para negociar y tender puentes con legisladores de ambos partidos.

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Durante su paso por el Congreso participó en los trabajos legislativos que dieron forma a la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, y formó parte del Comité de Medios y Arbitrios, encargado de redactar y supervisar leyes relacionadas con los ingresos y el presupuesto federal.

En 2017 regresó a California para asumir el cargo de fiscal general del estado, convirtiéndose en el primer latino en ocupar esa posición. Desde allí se enfrentó a la primera Administración de Trump y presentó más de un centenar de demandas contra sus políticas, en defensa de las leyes y los intereses de California.

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En plena pandemia, el entonces presidente Joe Biden (2021-2025) lo nombró secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), convirtiéndolo en el primer hispano en dirigir uno de los departamentos con mayor presupuesto del gobierno federal.

A pesar de su amplia trayectoria, Becerra no figuraba entre los favoritos al comienzo de la contienda. Más de 60 aspirantes buscaban llegar a la gubernatura y el entonces congresista demócrata Eric Swalwell encabezaba las encuestas y contaba con el respaldo de importantes figuras políticas del estado.

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Sin embargo, la carrera dio un giro cuando varias mujeres acusaron a Swalwell de conducta sexual inapropiada y agresión sexual, señalamientos que él negó. El congresista abandonó la contienda y renunció a su escaño en la Cámara de Representantes.

Becerra aprovechó el vacío que dejó su salida y pasó de registrar entre un 3 % y un 5 % de apoyo en algunas encuestas a convertirse en uno de los principales aspirantes demócratas.

Siempre apoyado por su familia, su esposa la médica Carolina Reyes y sus tres hijas, en los últimos meses su candidatura recibió el respaldo de figuras como la exvicepresidenta Kamala Harris, el gobernador Gavin Newsom y los senadores Adam Schiff y Alex Padilla, y logró avanzar a la elección general.

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Ahora, desde la gubernatura, Becerra tendrá el desafío de convertir las oportunidades que marcaron su propia historia en mejores condiciones de vida para unos 39 millones de habitantes que viven en California. EFE

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