Irán interpreta la victoria demócrata en EEUU como un "no" rotundo a la guerra

07/10/2026 October 7, 2026, Tehran, Iran: Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf gestures while speaking during a meeting with senior police officials at Iran's parliament in Tehran, Iran, on October 7, 2026. The meeting was held during Iran's Police Week, when national police commanders briefed Ghalibaf on recent activities and operational needs and he called for support for police infrastructure and personnel welfare. POLITICA Icana / Zuma Press / Europa Press

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El jefe negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, ha afirmado este miércoles que los resultados de las 'midterms', en las que el Partido Demócrata ha logrado el control de ambas cámaras del Congreso, demuestran que los ciudadanos estadounidenses han dicho "no a la guerra" y avisado a Washington de graves consecuencias si traiciona este mandato.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales tras confirmarse el vuelco electoral en el país norteamericano, Qalibaf ha valorado que, ya sea "por conciencia o por el coste de la vida", el pueblo estadounidense ha rechazado la vía militar, un mensaje que la República Islámica "respalda".

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En este sentido, el alto cargo iraní ha lanzado una advertencia a la Administración estadounidense: "Si el Gobierno de EEUU traiciona la voluntad de su público para servir a chantajistas y financiadores internacionales, aprenderá que nuestro 'NO' viene acompañado de una pesadilla".

La reacción de la autoridad iraní se produce en un contexto de profunda remodelación política en Washington. El Partido Demócrata ha firmado una noche histórica al rebasar las expectativas y hacerse con el control total del Congreso, logrando --como mínimo-- los 51 escaños necesarios en el Senado y superando con holgura los 218 en la Cámara de Representantes.

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El resultado de las 'midterms' se ha interpretado como un voto de castigo a las políticas de la actual Administración y ha estado fuertemente condicionado por factores económicos como la subida del combustible provocado por el conflicto con Irán iniciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, el mandatario norteamericano ha evitado hacer autocrítica sobre su gestión y ha achacado el revés electoral demócrata a la ausencia de su nombre en las papeletas, asegurando que si él hubiera sido el candidato directo, los republicanos "habrían arrasado".

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