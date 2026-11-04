Demócrata Xavier Becerra: "Qué gran noche para ser hijo de inmigrantes de la Unión"

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(actualiza con más declaraciones de Becerra)

Sacramento (EE.UU.), 4 nov (EFE).- El demócrata Xavier Becerra, que según las proyecciones se convertirá en el primer gobernador de origen latino al frente del Gobierno de California en más de 150 años, celebró los resultados y aseguró que era una "gran noche" para ser californiano, estadounidense e "hijo de inmigrantes de la Unión".

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"Qué gran noche para ser californiano. Qué gran noche para ser estadounidense, para ser hijo de inmigrantes de la Unión, para estar de pie en la victoria junto a todos vosotros", dijo Becerra en un discurso en Sacramento, la capital de California, tras conocerse los primeros resultados que lo daban por vencedor de la contienda.

"Damas y caballeros, han entrado ahora en la Era de Becerra”, señaló ante sus seguidores, tan solo minutos después de que cerraran las casillas electorales en el Estado Dorado, cuya población hispana representa aproximadamente el 40 %.

El demócrata, de 68 años, se convirtió esta noche en el primer gobernador del estado elegido por voto popular, un hecho histórico en el que recordó la historia de sus padres: Manuel Becerra, nacido en California y criado en México, y María Teresa, quienes llegaron al estado en la década de 1950 con apenas 12 dólares en el bolsillo, según contó.

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El gobernador virtual, que dedicó gran parte de su campaña a resaltar sus raíces latinas, también evocó el trabajo de su padre como obrero de la construcción y el de su madre como empleada administrativa para sacar adelante a su familia.

“Se ganaron cada dólar, ahorraron cada centavo. Construyeron sus sueños californianos”, afirmó Becerra, quien aseguró que creció observando y aprendiendo de su esfuerzo.

“No me presenté para hacer historia. Me presenté para marcar la diferencia”, sostuvo el demócrata, quien extendió su compromiso a todos los habitantes de California, independientemente de si votaron por él o no. Entre sus prioridades mencionó a los trabajadores que aspiran a comprar una vivienda propia y a las familias que buscan mejores oportunidades.

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También reconoció que los últimos dos años habían sido difíciles, marcados, según enumeró, por “precios más altos, más guerras, corrupción y falta de ley y orden”, haciendo una referencia al Gobierno del presidente Donald Trump, al que enfrentó cuándo fue fiscal de California (2017-2021)

Sin embargo, celebró que sus simpatizantes hubieran resistido y luchado para alcanzar la victoria: “Sí, podemos. Sí, lo hicimos”, exclamó, antes de agradecer a quienes hicieron posible el resultado electoral y aludir a la famosa frase de la activista Dolores Huerta.

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El veterano político lidera la contienda para suceder al demócrata Gavin Newsom al cargo de la gobernatura del estado más poblado de Estados Unidos, contra el republicano Steve Hilton.

Becerra se convertiría así en el primer mandatario de raíces mexicanas al frente del Estado Dorado desde que pertenece a Estados Unidos, y su victoria consolidaría a California como un bastión demócrata, que ha hecho frente a la Administración del presidente Donald Trump.

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El demócrata ocupó la cartera de secretario de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025). Anteriormente, fue fiscal general de California, miembro de la Cámara de Representantes durante doce legislaturas y miembro de la Legislatura estatal durante dos años.

Pasó de una contienda incierta en las primarias demócratas de junio, cuando compitió contra 61 aspirantes, a una posición mucho más sólida frente a Hilton, expresentador de Fox News. EFE