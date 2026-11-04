Windows 11 ahora es hasta un 40% más rápido en ordenadores con solo 8 GB de memoria RAM

Microsoft ha anunciado que Windows 11 ahora es hasta un 20 por ciento más ágil en las acciones comunes al sistema, como el clic derecho o el explorador de archivos, y hasta un 40 por ciento en la multitarea en los ordenadores con 8 GB de RAM.
En una publicación de este martes, tras recordar que en julio situaron la optimización de memoria como un área prioritaria de Windows, el vicepresidente ejecutivo de Windows + Devices, Pavan Davuluri, ha informado de una actualización que se centra en el trabajo de optimización en tres áreas.
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"Una gran experiencia de Windows empieza con una expectativa simple: tu PC debería responder cuando lo necesitas. Abres Inicio. Lanzas una app. Vuelves al documento o pestaña del navegador donde lo dejaste hace una hora y retomas el trabajo. Esos momentos diarios deberían sentirse rápidos y fiables", señala Davuluri.
Para ello, han mejorado el uso de memoria en todo ordenador con Windows 11, protegido las interacciones que han de sentirse inmediatas incluso bajo una carga de trabajo y asegurado que las 'apps' claves y Windows requieren menos memoria.
"La carga de trabajo todavía importa, y un PC con 16 GB o 32 GB puede encargarse de más. Pero con estos cambios, nos estamos asegurando de que puedas hacer más, incluso con 8 GB", indica el ejecutivo de Windows + Devices, para subrayar a continuación "que Windows ahora mantiene hasta 2 GB más de los datos activos en memoria en vez de moverlos a un tipo de almacenamiento más lento, por lo que una app o pestaña abierta tiende menos a recargarse cuando vuelvas a ella".
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Estos trabajos se traducen en que las interacciones tipo abrir Inicio, la búsqueda, el clic derecho, abrir la configuración, iniciar la herramienta de recortes o una ventana del explorador de archivos se han mejorado en un 20 por ciento comparado con la actualización de enero de 2026.
Además, la carga de la multitarea es un 40 por ciento más rápida según pruebas hechas por Microsoft con una carga de ejemplo en un ordenador con 8 GB de RAM al abrir 20 pestañas en Edge, un vídeo 4K, varios archivos grandes de Word, PowerPoint y Excel, un explorador de archivos y Outlook, todo uno detrás de otro.
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En lo que respecta a las mejoras de eficiencia de memoria, se traducen en un ahorro general de hasta 900 MB gracias a la optimización combinada de Windows, Microsoft Edge y las apps de Microsoft 365, de los que 360 MB corresponden a Word, PowerPoint, Excel y Outlook, y optimización de funciones en segundo plano para los widgets y el navegador Edge.
Estas mejoras ya están disponibles a través de la actualización de Windows 11 versión 26H2 (compilación 26300.9818 o superior).