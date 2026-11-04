La tasa de inflación de la eurozona subió al 4% en octubre, en máximos desde 2023

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La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en el mes de octubre en el 4%, dos décimas por encima de la subida de los precios en septiembre, según la lectura preliminar del dato publicada por Eurostat, que implica el mayor encarecimiento del coste de la vida en la región desde septiembre de 2023.

La aceleración de la inflación en la eurozona refleja el encarecimiento interanual del 20,8% de la energía, frente al 18,9% del mes anterior; mientras que los alimentos frescos subieron un 4,6%, frente al 4% de septiembre.

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De su lado, el precio de los bienes industriales no energéticos aumentó un 1,2% interanual, frente al 1,1% de septiembre, mientras que los servicios se encarecieron un 3,3%, una décima más que el mes anterior.

De tal manera, al excluir el impacto de la energía, la tasa de inflación de la eurozona se mantuvo en el 2,3%, mientras que la tasa de inflación subyacente, que además de la energía también deja fuera el impacto de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, repitió en el 2,5%.

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Entre los 21 países de la zona euro, las mayores subidas interanuales de precios en octubre correspondieron a Lituania (6,1%), por delante de Bulgaria (6%) y de Grecia e Italia (5,6% cada uno), mientras que las subidas más contenidas correspondieron a Malta (2,3%), Alemania (2,8%) y Eslovaquia (2,9%).

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en octubre se situó en el 4,9%, una décima menos que en septiembre, mientras que en Francia fue del 3,8%.

De este modo, el diferencial desfavorable para España respecto del promedio de la eurozona se estrechó a nueve décimas desde los 1,2 puntos porcentuales de septiembre.