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La OMC aplaude el fin de las guardias de 24 horas para residentes como medida para cuidar su salud y la de pacientes

29/02/2012 Sede de la Organización Médica Colegial SALUD ESPAÑA EUROPA OMC
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La Organización Médica Colegial (OMC) ha aplaudido la aprobación del real decreto que actualiza las condiciones laborales y formativas de los especialistas en Ciencias de la Salud residentes, y que incluye el fin de las guardias de 24 horas, como medida para contribuir al cuidado de la salud de los propios profesionales y a una mejor atención y seguridad de los pacientes.

El texto, aprobado en el último Consejo de Ministros, limita a cuatro las guardias mensuales, fija un máximo de 45 horas semanales de jornada en cómputo trimestral y contempla medidas para proteger la salud física y mental de los profesionales en formación. Además, tras una guardia no podrá exigirse al residente que lleve a cabo una jornada ordinaria siguiente ni recuperar posteriormente esas horas.

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Para la OMC, esto es un "avance importante" para reducir el impacto de las jornadas excesivas y del descanso insuficiente, problemas puestos de manifiesto por estudios como 'IKERBURN', realizado por la propia corporación, así como otros informes de la European Junior Doctors, como 'REST-JD'.

En este sentido, la organización ha subrayado que la residencia debe preservar siempre su carácter esencialmente formativo y desarrollarse en unas condiciones que permitan a los futuros especialistas adquirir las competencias necesarias para ofrecer la mejor atención posible a los ciudadanos.

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Asimismo, ha puesto en valor que el nuevo marco regulador reconozca expresamente el impacto de las condiciones de trabajo sobre la salud mental de los residentes y contemple la evaluación periódica de los riesgos psicosociales, la puesta en marcha de medidas preventivas y correctoras y la creación de espacios de apoyo profesional.

APLICACIÓN EFECTIVA Y HOMOGÉNEA

La OMC ha señalado que el "verdadero éxito" de la reforma dependerá de su aplicación efectiva y homogénea en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). Para ello, ha subrayado que se debe garantizar el registro y control de las jornadas, el respeto de los descansos y que las posibles ampliaciones voluntarias de las guardias tengan un carácter realmente excepcional.

Además, ha apuntado que estos cambios deben ir acompañados de una adecuada planificación de los recursos humanos, con el objetivo de evitar que la reducción de las jornadas de los residentes suponga trasladar la sobrecarga asistencial a otros profesionales.

En esta línea, ha propuesto que se evalúe el impacto real de las medidas, una vez implantadas, para comprobar que se traducen en mejores condiciones para los residentes, una formación sanitaria especializada de mayor calidad y una atención más segura para los pacientes.

La OMC ha participado de forma activa en la tramitación de la reforma mediante la presentación de alegaciones y el diálogo mantenido por la Sección Nacional de Médicos Jóvenes con la Dirección General de Ordenación Profesional.

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