Florida elige un gobernador republicano como sucesor de DeSantis y resiste como bastión conservador

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El estado de Florida, en el este de Estados Unidos, ha elegido este martes al político conservador Byron Donalds, hasta ahora miembro de la Cámara de Representantes, como sucesor de Ron DeSantis, que no podía optar a un tercer mandato, y se consolida como bastión republicano en medio de la debacle del partido en los comicios de medio mandato.

El aspirante republicano se ha hecho con el 50% de los votos según las proyecciones de medios estadounidenses, superando por 1,3 puntos y unos 100.000 votos al candidato demócrata David Jolly, y se ha convertido en el primer gobernador de raza negra en la historia de Florida.

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Donalds irrumpió hace meses en la campaña electoral apoyado por el presidente, Donald Trump, y ha logrado asegurar la continuidad de los republicanos en un territorio que gobiernan desde 1999 en contraposición con las derrotas sufridas en Texas o Georgia. Esta debacle unida a la reelección de un gobernador demócrata en California convierte Florida en el único de los diez estados más habitados gobernado por los conservadores.

Estos comicios marcaban el final de la era de Ron DeSantis, influyente gobernador que se presentó a las primarias republicanas a las elecciones presidenciales de 2024 tras rivalizar con Donald Trump, si bien acabó abandonando la carrera y apoyando al magnate neoyorquino.

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En una serie de mensajes en redes sociales, el gobernador saliente ha lamentado la pérdida de poder republicano en territorios con mucha población y que tradicionalmente ha controlado, caso de Texas, afirmando que esta debacle supone "eliminar uno de los pilares del Partido Republicano moderno" en referencia a dicho estado.

Igualmente, DeSantis ha apuntado que el calibre de la derrota republicana complicará el futuro del partido, asegurando que la formación tendrá difícil volver a dominar la Cámara en 2028 y no tendrá posibilidades de retomar el control del Senado hasta 2032, teniendo en cuenta la diferencia obtenida por los demócratas en los comicios de este martes.

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