La inflación en la eurozona aumentó dos décimas en octubre, hasta el 4 %

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Bruselas, 4 nov (EFE).- La tasa anual de inflación de la eurozona se incrementó en dos décimas en octubre con respecto a septiembre, hasta el 4 %, impulsada por el encarecimiento de la energía, según la primera estimación publicada este miércoles por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

La tasa se mantiene así en su nivel más alto desde septiembre de 2023 tras un nuevo repunte que refuerza los argumentos para que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés en su reunión de diciembre, según los analistas.

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La subida de precios aceleró en octubre en todos los componentes de la cesta de la compra, empezando por la energía, que se encareció un 20,8 % con respecto a octubre del año pasado, casi dos puntos por encima del 18,9 % registrado en septiembre.

La tasa de inflación también aumentó en los servicios, hasta el 3,3 % en octubre frente al 3,2 % del mes previo, en los alimentos, alcohol y tabaco (1,6 % frente al 1,3 % en septiembre), y en los bienes industriales no energéticos (1,2 % frente al 1,1 % anterior).

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Por su parte, la inflación subyacente -que excluye el efecto de la energía, alimentos frescos, alcohol y tabaco por ser los más volátiles y es el indicador principal para el Banco Central Europeo- se mantuvo en el 2,5 % en octubre.

Entre las grandes economías del euro, el comportamiento fue dispar. En Alemania, la tasa de inflación bajó cinco décimas, hasta el 2,8 %, apoyada en las medidas adoptadas por el Gobierno para bajar los precios de los carburantes, y en España cedió una décima, hasta el 4,9 %, también por la contención del precio de la energía, según han explicado sus respectivas agencias estadísticas.

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Por el contrario, en Italia la tasa repuntó en 1,2 puntos, hasta el 5,6 % en octubre, y en Francia aumentó en cuatro décimas, hasta el 3,8 %.

Entre todos los socios de la eurozona, el aumento de los precios más acusado se dio en Lituania (6,1 %), Bulgaria (6,0 %), Grecia e Italia (5,6 %), Chipre (5,4 %), Bélgica (5,2 %), así como en España y Luxemburgo (ambas 4,9 %).

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En línea con el promedio europeo se situó Irlanda (4,0 %), mientras que por debajo estuvieron las tasas de inflación en Portugal (3,9 %), Francia y Eslovenia (3,8 %), Estonia (3,6 %), Austria (3,5 %), Finlandia (3,4 %), Países Bajos (3,3 %) y Letonia (3,0 %).

Eslovaquia (2,9 %), Alemania (2,8 %) y Malta (2,3 %) registraron, por su parte, las tasas más bajas en un mes en el que todos los socios del euro rebasaron el objetivo de inflación del 2 % que persigue el Banco Central Europeo.

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Esto afianza las expectativas de que la institución de Fráncfort opte en su reunión de diciembre por aumentar una vez más los tipos de interés, que ahora se sitúan en el 2,5 % en el caso del de referencia (la tasa de depósito).

"La energía y los alimentos han impulsado el aumento de los precios, mientras que la inflación subyacente se mantiene, en líneas generales, estable a pesar de la actual crisis energética. Dicho esto, estos datos de inflación refuerzan aún más los ya sólidos argumentos a favor de una subida de tipos por parte del BCE en diciembre", apunta Nicola Nobile, del centro de estudios Oxford Economics.

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El analista de ING Carsten Brzeski coincide en que el repunte "acerca un paso más al BCE a una subida de los tipos en diciembre", aunque considera que la débil inflación subyacente implica que el impacto de los precios más altos de la energía en el resto de la economía es limitado y da argumentos en contra de "subidas demasiado agresivas". EFE