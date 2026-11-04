TINECO aterriza en España con sus aspiradoras Wet & Dry de gama premium

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La marca de electrodomésticos TINECO ha anunciado su llegada a España con equipos de limpieza para el hogar Wet & Dry, que trabajan en seco y húmedo, de gama premium, que incluyen tecnología de vapor a 160ºC y hasta 95 minutos de autonomía.

TINECO es una empresa fundada en 1998, perteneciente al Grupo Ecovacs, que está especializada en aspiradoras sin cable y fregonas eléctricas Wet & Dry. Su llegada al mercado español se acompaña de un plan comercial que califican de primer nivel, con opciones de compra en tienda física, 'online' y financiación.

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"TINECO acumula un 35% de cuota de mercado global de la categoría Wet & Dry y cada vez más consumidores españoles tienen interés por este tipo de productos y por nuestra tecnología", ha señalado el director de negocio de TINECO España, Serban Chiscop, quien ha destacado también que "el desembarco en el país es un siguiente paso natural, para ofrecer más opciones de conocerlos y llevárselos a casa".

En este sentido, la empresa se estrena en España con una gama premium de limpieza inteligente pensada para cualquier hogar, que está encabezada por su modelo insignia FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro (749,99 euros), que cuenta con un cepillo ReverseScrub que invierte el giro para atacar las manchas más difíciles y unas ruedas asistidas con manejo 360º más fluido.

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Otra novedad es FLOOR ONE S7 Stretch Steam Plus (459,99 euros), un modelo que aspira y friega en una única pasada con la tecnología de caldera HyperSteam, que calienta el agua y después sobrecalienta el vapor hasta 160 ºC, con lo que consigue eliminar más del 99,9 por ciento de las manchas.

Aparte, la potencia de succión de 22 kPa le permite recoger sólido y líquido a la vez. Su diseño Lay-Flat de 180 grados hace que llegue bajo sofás y camas y el cepillo DualBlock Anti-tangle evita que el pelo largo o el de las mascotas se enrede, incluso en mojado. A ello se suma una autonomía de hasta 80 minutos.

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Por su parte, el aspirador sin cable PURE ONE S70 (349,99 euros) está pensado para hogares con niños y mascotas, o que tengan alfombras o suelos mixtos. Ofrece una potencia de succión de 200 AW y hasta 95 minutos de autonomía con la tecnología PureCyclone, mientras que la filtración de seis etapas retiene el 99,99 por ciento del micropolvo para evitar los alergenos.

Este aspirador incluye un faro de luz de 150 grados para iluminar las partículas de polvo de hasta 0,02 mm, el sistema 3DSense Pro para ajustar la potencia automáticamente en tiempo real según la suciedad detectada y un cepillo ZeroTangle de doble cara que evita que el pelo se enrede. Su diseño incluye un tubo plegable de 180 grados que permite aspirar bajo sofás, mesas, camas u otros muebles sin agacharse.

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TINECO también ha traído a España FLOOR ONE i7 Fold (429,99 euros), un aspirador Wet & Dry compacto para pisos pequeños y apartamentos con un diseño plegable, que pesa 3,5kg y ofrece un modo silencioso para limpiar sin molestar a los vecinos.