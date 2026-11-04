Votantes latinos que habían respaldado a Trump en 2024 optan por los demócratas

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Washington, 4 nov (EFE).- Los demócratas lograron victorias electorales en territorios con una importante población latina que habían respaldado al presidente Donald Trump en las elecciones de 2024, en una jornada que reflejó la recuperación del apoyo hispano a la oposición y les permitió recuperar el control de ambas cámaras del Congreso para los dos últimos años de su mandato.

En Texas, el demócrata James Talarico ganó el escaño del Senado y destacó por su victoria en los condados de Bastrop y Bell, donde Trump había ganado las elecciones presidenciales de 2024 por 18,4 y 16,2 puntos porcentuales, respectivamente.

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Talarico también amplió la ventaja demócrata en Bexar, un condado con cerca del 60 % de población hispana, donde Kamala Harris ya había vencido a Trump hace dos años.

En el distrito 15 de Texas, donde Trump se impuso en 2024 por unos 18 puntos, el demócrata Bobby Pulido logró victorias en dos territorios relevantes: aventajaba a la republicana Monica De La Cruz por 49,1 puntos en Hidalgo, condado que Trump había ganado por apenas 2,9 puntos, y por 45,6 puntos en Brooks, donde Harris había vencido al republicano por 9,6 puntos.

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Otro ejemplo de esta tendencia fue la reelección del demócrata Gabriel Vasquez en el segundo distrito de Nuevo México, una circunscripción del sur del estado con una importante presencia hispana que Trump había ganado en 2024 por 1,8 puntos.

En Colorado, el demócrata Manny Rutinel recuperó el octavo distrito, de mayoría hispana, al derrotar al republicano Gabe Evans en una circunscripción donde Trump se había impuesto por 1,8 puntos en las últimas presidenciales. El escaño había pasado a manos republicanas hace dos años, cuando Evans venció por menos de un punto a la demócrata Yadira Caraveo.

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Según la encuesta a pie de urna de NBC News, el 60 % de los votantes latinos respaldó a candidatos demócratas a la Cámara de Representantes en 2026, frente al 51 % que votó por Harris en 2024. El apoyo republicano cayó al 35 %, frente al 46 % que obtuvo Trump hace dos años.

El respaldo demócrata igualó el registrado en las elecciones legislativas de 2022, aunque quedó por debajo del 69 % alcanzado en las de mitad de mandato de 2018.

Florida, donde los republicanos lograron victorias muy ajustadas, fue la única gran excepción de la noche electoral para los demócratas.

En este estado que Trump ganó con el 56 % de los votos en 2024, los demócratas conquistaron tres distritos clave con una población hispana significativa que habían sido rediseñados por iniciativa de los republicanos de manera anticipada (normalmente se redibujan al término de cada década cuando se renueva al censo).

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A su vez, la candidata al Senado de los Socialistas Democráticos de América (DSA), Angie Nixon, obtuvo el 56 % del apoyo de los votantes latinos, según la encuesta a pie de urna de NBC, lo que le permitió quedar a menos de tres puntos porcentuales de la ganadora, la republicana Ashley Moody.

En los precintos de mayoría latina del condado de Miami-Dade, el más poblado de Florida, los demócratas recuperaron niveles de apoyo similares a los de 2020, después de que Trump se convirtiera en 2024 en el primer candidato presidencial republicano en ganar en ese condado desde 1988, según publicó en sus redes sociales Juan Machado, director de análisis de la firma Equis Research. EFE

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