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Trump no cree que demócratas le hagan un juicio político porque "destruiría" a ese partido

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Washington, 4 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que no cree que la nueva mayoría demócrata en el Congreso impulse un juicio político ('impeachment') en su contra porque, opinó, esto "destruiría" al Partido Demócrata.

"Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran. Porque, ¿un juicio político sin motivo? ¿Por qué? ¿Por tener un país exitoso? Nuestro país tiene ahora más éxito que en cualquier otro momento de su historia", declaró ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca. EFE

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