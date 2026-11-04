Alcaraz se mantiene firme en un Masters 1.000 de París donde caen los favoritos

Guardar

París, 4 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz avanzó a octavos de final del Masters 1.000 de París, del que ahora es el máximo favorito tras haber caído eliminados el alemán Alexander Zverev, número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, el hombre que más victorias cuenta en este torneo, y el ruso Daniil Medvedev, que sumaba una buena racha.

El número 3 del ránking encadenó su sexta victoria, al derrotar en su debut en París al estadounidense Alex Michelsen, 35 del mundo, 7-6(4) y 6-3, para meterse en octavos de final del Masters 1.000 de París por cuarta vez.

PUBLICIDAD

Alcaraz se medirá por un puesto en cuartos, su mejor clasificación en este torneo, contra el italiano Matteo Berrettini, verdugo del francés Ugo Humbert, finalista en 2024, por 7-6(3) y 7-5.