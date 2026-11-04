Agencias

Alcaraz se mantiene firme en un Masters 1.000 de París donde caen los favoritos

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París, 4 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz avanzó a octavos de final del Masters 1.000 de París, del que ahora es el máximo favorito tras haber caído eliminados el alemán Alexander Zverev, número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, el hombre que más victorias cuenta en este torneo, y el ruso Daniil Medvedev, que sumaba una buena racha.

El número 3 del ránking encadenó su sexta victoria, al derrotar en su debut en París al estadounidense Alex Michelsen, 35 del mundo, 7-6(4) y 6-3, para meterse en octavos de final del Masters 1.000 de París por cuarta vez.

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Alcaraz se medirá por un puesto en cuartos, su mejor clasificación en este torneo, contra el italiano Matteo Berrettini, verdugo del francés Ugo Humbert, finalista en 2024, por 7-6(3) y 7-5.

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