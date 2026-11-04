Somalia condena la acreditación del embajador israelí en Somalilandia

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El Ministerio de Exteriores de Somalia ha condenado este martes "en los términos más enérgicos" la decisión de Somalilandia de acreditar al embajador de Israel y poner la primera piedra de su legación diplomática en Hargeisa, capital del estado separatista somalí, en lo que Mogadiscio ha descrito como una medida que "corren el riesgo de agravar las tensiones en una región ya de por sí frágil".

La cartera, según ha manifestado en un comunicado, "condena, en los términos más enérgicos, la supuesta acreditación de un embajador por parte de Israel en Hargeisa, así como la colocación de la primera piedra de lo que se pretende denominar embajada en territorio somalí".

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Tales acciones han sido "llevadas a cabo sin el consentimiento del Gobierno Federal de Somalia, constituyen una violación flagrante de la soberanía, la integridad territorial y la unidad de Somalia", ha expresado, remarcando que "Somalia las rechaza por considerarlas nulas, carentes de validez y sin efecto jurídico alguno". "Ningún acto unilateral puede eludir dicho requisito ni alterar el estatus del territorio somalí", incide.

El Ministerio, que ha destacado que "Hargeisa y la región de Somalilandia siguen siendo una parte integral e inseparable de la República Federal de Somalia", ha agregado a estas decisiones el reconocimiento dado por el Gobierno israelí a Somalilandia en diciembre de 2025.

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Al hilo, ha rechazado una línea de actuación que "fomenta la fragmentación e ignora las fronteras reconocidas internacionalmente" y que "corren el riesgo de agravar las tensiones en una región ya de por sí frágil", en un momento "marcado por una mayor inseguridad en el mar Rojo y el golfo de Adén", en alusión a la guerra de la insurgencia hutí de Yemen contra el Gobierno reconocido internacionalmente y la coalición liderada por Arabia Saudí.

"Somalia exige a Israel que revierta de inmediato estas medidas, e insta a todos los Estados y organizaciones internacionales a rechazarlas y a abstenerse de cualquier tipo de interacción que pudiera conferirles legitimidad", ha declarado el Ministerio de Exteriores, antes de concluir su comunicado afirmando que "el Gobierno Federal se reserva el derecho de adoptar todas las medidas diplomáticas, políticas y jurídicas pertinentes, conforme al Derecho Internacional, para defender la soberanía, la unidad y la integridad territorial del país".

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