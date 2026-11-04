Kim Jong-un supervisa el desarrollo de un nuevo buque de guerra ante tensión intercoreana

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Seúl, 4 nov (EFE).- El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó la construcción de un nuevo buque de guerra, según informó este miércoles la agencia de noticias estatal KCNA, coincidiendo con el lanzamiento de un proyectil no identificado hacia el mar de Japón, en medio de las crecientes tensiones intercoreanas.

Kim acudió el lunes al astillero de Nampho, en la costa oeste del país asiático, donde se está construyendo el nuevo buque al que calificó como "incomparablemente más grande e imponente que el destructor construido el año pasado", informó la KCNA, en aparente referencia al previo destructor Choe Hyon, de 5.000 toneladas.

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Una de las imágenes difundidas por la KCNA apunta a que la nueva embarcación podría tratarse de un buque de 10.000 toneladas, dijo la agencia surcoreana de noticias Yonhap, en línea con los planes anunciados anteriormente por Kim Jong-un para ampliar su flota con embarcaciones de gran tamaño.

El líder norcoreano, que manifestó que esta embarcación se integrará en un "sistema de combate con capacidades únicas", hizo hincapié en la necesidad de poseer el buque de guerra "más desarrollado y poderoso", en el marco del "reciente entorno geopolítico y los actos hostiles de los enemigos".

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Asimismo, pidió acelerar la ampliación de la capacidad de los astilleros, en el marco de su estrategia para el desarrollo de la industria naval. También subrayó la necesidad de aumentar la eficiencia, la calidad y la productividad, y ahorrar mano de obra, estableciendo un sistema de producción automatizado.

Las tensiones intercoreanas se agravaron por la explosión de dos minas en septiembre que hirieron a tres soldados surcoreanos. Seúl culpa a Pionyang de haber plantado los explosivos en el lado sur de la Línea de Demarcación Militar (LDM), la frontera de facto entre los dos países, mientras Corea del Norte niega su implicación.

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Por otro lado, Pionyang mantiene renovadas tensiones con Washington por la acusación del FBI sobre la supuesta implicación norcoreana en el robo a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, en medio de las intenciones declaradas del presidente estadounidense, Donald Trump, de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, este año. EFE

(foto)