Mamdani asegura que el movimiento que empezó con su elección se está viendo en todo EE.UU.

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Nueva York, 3 nov (EFE).- El alcalde de Nueva York, el demócrata socialista Zohran Mamdani, aseguró este martes que el movimiento que empezó con su elección, hace un año, se está viendo ahora en todo Estados Unidos, de acuerdo con las victorias demócratas que están proyectando los medios locales.

"El trabajo que comenzamos aquí, en las calles de la ciudad de Nueva York, se está llevando adelante esta noche por todo nuestro país", aseguró en un evento organizado por los demócratas de Nueva York, según recoge el Washington Post.

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El edil celebró la reelección de la gobernadora demócrata, Kathy Hochul, que se impuso al candidato republicano Bruce Blakeman, según proyecciones de NBC y CBS.

Mamdani agradeció a Hochul, en el cargo desde agosto de 2021 tras la renuncia de Andrew Cuomo, su colaboración en los programas de vivienda asequible y educación, entre otras iniciativas. Ambos han estrechado su colaboración en los últimos meses y han compartido varios actos públicos y de campaña durante las últimas semanas.

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Además, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que también hace tándem con Mamdani y con Hochul, mantendrá su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras imponerse al republicano Diamant Hysenaj.

También vencieron las candidatas a la Cámara de Representantes de EE.UU. que Mamdani apoyó para las primarias demócratas en junio, las socialistas Darializa Ávila Chevalier y Claire Valdez.

Ambas, respaldadas al igual que Mamdani por los Socialistas Democráticos de EE.UU. (DSA, por sus siglas en inglés), aspiraban a representar distritos tradicionalmente demócratas de la ciudad de Nueva York.

El excontralor de Nueva York, Brad Lander, a quien Mamdani respaldó pero no el DSA, también fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU. EFE