Resultados mixtos en las bolsas asiáticas en jornada de victorias demócratas en EE. UU.

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Bangkok, 4 nov (EFE).- Las bolsas asiáticas presentan resultados mixtos durante las primeras horas de cotización, en una jornada marcada por la victoria demócrata en Estados Unidos, con Japón y Corea del Sur encabezando pérdidas pronunciadas e India y China las ganancias moderadas.

Los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos garantizan una victoria histórica de los demócratas en ambas cámaras del Congreso, logrando también el control del Senado al ganar a los republicanos en escaños claves en Texas, Ohio, Kansas o, frente a todo pronóstico, en Carolina del Sur.

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Aquí lo más destacado de las primeras horas de cotización asiática:

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía un 3,56 % al cierre de la media sesión de este miércoles. El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, perdía 2.246,5 puntos, hasta los 60.835,36 enteros.

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El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas niponas de la sección principal, las de mayor capitalización, se dejaba un 2,49 %, o 98,01 puntos, hasta las 3.832,27 unidades.

En el parqué de Seúl, la tendencia era similar, con su principal referencial cayendo un 3,54 % a media sesión. Transcurridas las primeras tres horas de negociación, el Kospi perdía 199,98 puntos, hasta los 5.448,81 enteros, lo que supone un giro respecto a la tendencia al alza del arranque de la bolsa esta mañana.

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Por su parte, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización del país, caía un 2,69 %, o 18,93 puntos, hasta las 685,46 unidades.

Los parqués de China continental registraban signos mixtos cerca de las 12.00 hora local (04.00 GTM). Mientras Shanghái caía un 0,1 % en la sesión matinal, Shenzhen remontaba un 0,14 %, y el índice que mide la evolución de los trescientos principales valores de esos dos mercados, el CSI 300, subía un leve 0,04 %.

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La Bolsa de Pekín presentaba una variación algo más marcada, con un descenso del 0,54 %, aunque su relevancia es menor dada su reciente creación (2021) y su enfoque en pymes.

El referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, repuntaba un discreto 0,02 % al parón del mediodía.

Al otro lado del estrecho de Taiwán, la tendencia era mucho más clara: el selectivo del parqué de Taipéi, el Taiex, caía un 2,73 % a menos de una hora del término de la jornada.

Los índices bursátiles de India abrían con ganacias moderadas, tras encadenar cuatro jornadas consecutivas de importantes avances.

El BSE Sensex, el indicador de referencia de la Bolsa de Bombay que agrupa a las 30 mayores compañías cotizadas, sumaba un 0,59 %, mientras que el Nifty 50, de la Bolsa Nacional de Valores (NSE) que agrupa a las cincuenta firmas con mayor liquidez, avanzaba un 0,47 %.

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En los principales mercados del Sudeste Asiático se imponían los números rojos, con descensos en Singapur (1,45 %), Tailandia (0,95 %), Indonesia (0,79 %) y Malasia (-0,17 %). Del otro lado y con ganancias, los parqués de Filipinas (0,98%) y Vietnam (0,33 %). EFE