Minnesota elige a la primera senadora indígena de la historia de EE.UU.

Guardar

Washington, 4 nov (EFE).- La demócrata Peggy Flanagan ganó este miércoles la carrera al Senado por Minnesota en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, según proyecciones de Associated Press y NBC, convirtiéndose así en la primera persona indígena en lograr ese cargo.

Durante gran parte del recuento, fue su rival, la republicana Michele Tafoya, quien ocupo la primera posición, aunque finalmente la demócratas terminaron dándole la vuelta al resultado.

PUBLICIDAD

La vencedora en las elecciones, hasta ahora vicegobernadora de Minesota, estuvo antes envuelta en una polémica relacionada con los programas de asistencia social del estado y fue acusada, junto a otros altos cargos, de no haber impedido el robo de fondos originalmente destinados a niños de bajos ingresos.

La controversia se centró en torno a las escuelas infantiles y guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí y alcanzó un punto crítico debido a una mezcla de investigaciones reales por fraudes masivos y acusaciones virales que desataron una dura respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

PUBLICIDAD

Trump activó una redada migratoria en enero que acabó con la muerte de dos ciudadanos estaounidenses a manos de agentes federales.

En su posición en el Gobierno de Minnesota, esta representante del Partido Demócrata trabajó junto a quien aspiró a ser vicepresidente de Estados Unidos con Kamala Harris en 2024, el gobernador Tim Walz, quien no mostró en ningún momento su apoyo en su candidatura al Senado.

PUBLICIDAD

Flanagan estuvo cerca de convertirse en la primera gobernadora mujer de Minnesota, ya que la Constitución estatal establecía que sería ella, como segunda autoridad, quien habría sucedido a Walz si este se hubiera convertido en vicepresidente.

Además, la senadora electa se pronunció en una entrevista en contra de mantener en su posición al actual líder de los demócratas en el Senado, Chuck Summer, después de las elecciones de medio mandato y declaró que "la gente quiere un gran cambio".

PUBLICIDAD

Antes de ser vicegobernadora, trabajó como activista comunitaria, fue miembro de la Junta de Escuelas Públicas de Minneapolis (2005-2009) y legisladora en la Cámara de Representantes de Minnesota (2015-2019), por lo que estuvo casi la mitad de sus 47 años de vida implicada en la actividad pública.

Flanagan defiende, entre otras cuestiones, un sistema de salud pública universal, el fin de la venta de armas a Israel y la denominación de genocidio para las actuaciones de este país en la Franja de Gaza.

En Minesota, ganó a su vez este miércoles la demócrata Amy Klobuchar en la elección celebrada para sustituir a Walz como nuevo gobernador del estado. EFE