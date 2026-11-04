La Bolsa de Taiwán modera sus caídas y baja un 0,83 % al cierre en pleno recuento en EEUU

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Taipéi, 4 nov (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, cerró este miércoles con un descenso del 0,83 % tras experimentar caídas de hasta el 3,14 % durante la sesión, en medio del recuento de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, en las que la oposición demócrata se aseguró el control de ambas Cámaras.

El selectivo taiwanés cedió 358,63 puntos y concluyó la jornada en 42.948,91 enteros, luego de haber caído un 3,59 % (-1.612,6 puntos) la jornada previa.

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El Taiex, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, acumula un descenso del 13,8 % respecto al máximo histórico alcanzado el pasado 6 de octubre, lo que sitúa al índice en el terreno de la corrección técnica.

Las firmas tecnológicas registraron descensos generalizados durante la sesión, incluidas TSMC (-1,53 %), Foxconn (-2,24 %) y Delta Electronics (-3,94 %), aunque otras como ASE Technology (+1,79 %) y MediaTek (+1,09 %) tuvieron mejor desempeño.

Esta mala jornada del parqué taiwanés transcurrió en pleno conteo de votos en Estados Unidos, donde los demócratas lograron un resultado histórico en ambas cámaras del Congreso, incluido el Senado, al ganar a los republicanos en escaños claves en Texas, Ohio, Kansas o Carolina del Sur. EFE

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