El jordano Samer Abdeljaber, nombrado nuevo coordinador residente y humanitario de la ONU en Yemen

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha nombrado al jordano Samer Abdeljaber como nuevo coordinador residente de la ONU en Yemen, cargo que asumió formalmente el pasado domingo tras contar con el plácet del Gobierno yemení y que compaginará con el desempeño de la responsabilidad de coordinador humanitario.

Abdeljaber cuenta con una trayectoria de más de dos décadas de experiencia directiva en acción humanitaria y respuesta ante emergencias, principalmente en el seno del Programa Mundial de Alimentos (PMA), donde ejerció recientemente como director regional para Oriente Medio, Norte de África y Europa del Este. Asimismo, entre 2021 y 2024 ejerció como representante del PMA en Palestina y asumió la coordinación de emergencia para la Franja de Gaza entre octubre de 2023 y febrero de 2024.

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Su designación llega en un contexto de grave deterioro de la crisis yemení. Según ha advertido el jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, el conflicto en curso se ha cobrado un precio "brutal" sobre la población civil, provocando el desplazamiento forzado de cerca de 300.000 personas desde el pasado mes de agosto.

En la ciudad de Taiz, que alberga a cerca de un millón de habitantes, las infraestructuras se encuentran al límite con las carreteras bloqueadas, la producción de agua reducida a la mitad, los precios de los alimentos disparados por encima del 50 por ciento y los centros sanitarios desabastecidos de combustible y medicinas. Fletcher ha mantenido contactos con la ministra de Exteriores yemení, Afrah Abdulaziz Al Zouba, para exigir la apertura inmediata de las vías de suministro y acelerar la distribución de asistencia, de la que ya se han beneficiado 260.000 desplazados.

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El arranque de la misión de Abdeljaber coincide además con la indignación de la organización multinacional tras confirmarse la muerte del trabajador de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU Mohammad el Shami mientras permanecía bajo custodia de la milicia de los hutíes.

Naciones Unidas ha vuelto a reclamar la liberación inmediata de los 70 empleados del organismo y de las decenas de cooperantes que siguen detenidos en el país por los rebeldes, recordando que la ayuda y el personal "no son piezas de cambio" en la contienda.

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