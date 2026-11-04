Líder demócrata de la Cámara dice que Estados Unidos ha votado contra el "extremismo y la corrupción"

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Washington, 3 nov (EFE).- El líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, aseguró este martes que los estadounidenses han votado contra el "extremismo y la corrupción", tras conocerse los resultados que dan el control de las dos Cámaras al Partido Demócrata.

"El pueblo estadounidense se ha pronunciado y ha dejado claro que está harto del extremismo y de la corrupción. Quieren un Congreso que cumpla con sus promesas y eso es lo que los demócratas de la Cámara de Representantes haremos en cuanto asumamos el cargo en enero", afirmó en un acto en Washington.

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Jeffries destacó que estas habían sido unas "elecciones de cambio" y que "como demócratas de la Cámara de Representantes entendemos que debemos lograr un cambio radical".

El representante demócrata apuntó a la economía como clave en estas elecciones y afirmó que "como demócratas de la Cámara de Representantes, entendemos que la vida es demasiado cara en este gran país nuestro".

"Hay demasiadas personas que luchan por sobrevivir y que, desde luego, no pueden prosperar. Creemos que en este gran país, cuando uno trabaja duro y respeta las reglas, debería poder vivir una vida asequible, una vida cómoda y una buena vida", aseguró apuntando a la principal preocupación de los estadounidenses sobre el coste de la vida.

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Jeffries, que puede convertirse en el primer afroamericano en presidir la Cámara de Representantes, dijo que buscará "un Congreso que dé prioridad a los estadounidenses de a pie, a los estadounidenses de clase trabajadora, a los estadounidenses de clase media y a todos aquellos que aspiran a formar parte de la clase media".

Poco antes de dar el discurso ante sus simpatizantes, Jeffries escribió "Victoria para América" en un mensaje en la red social X.