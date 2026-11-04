La nave Swift caerá hoy de forma descontrolada en la Tierra y la NASA ve un riesgo "muy bajo" de que alguien sufra daños

27/05/2024 Swift, ilustrado aquí, es una colaboración entre el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, Penn State en University Park, el Laboratorio Nacional de Los Alamos en Nuevo México y Northrop Grumman Innovation Systems en Dulles. SOCIEDAD INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA'S GODDARD SPACE FLIGHT CENTER/CHRIS SMITH

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La NASA prevé que su Observatorio Neil Gehrels Swift reingrese este miércoles 4 de noviembre en la atmósfera terrestre, casi 22 años después de su lanzamiento.

La agencia espacial norteamericana ha asegurado que el riesgo de que alguien en la Tierra sufra daños "es muy bajo", de aproximadamente 1 entre 2.100.

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En su momento, Swift fue un observatorio multilongitud de onda pionero en su clase, diseñado para estudiar las explosiones más potentes del cosmos mediante sus tres telescopios.

La Fuerza Espacial de los Estados Unidos prevé que la nave espacial, de aproximadamente 1.450 kilogramos, reingresará en la atmósfera esta mañana.

La NASA prevé que la mayor parte de la nave se desintegre al atravesar la atmósfera, aunque se espera que algunos componentes sobrevivan al reingreso. Los puntos de caída de los fragmentos que sobrevivan pueden variar de un hemisferio a otro y dependerán del momento exacto del reingreso.

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Debido a la baja inclinación de la órbita de Swift, las ubicaciones de reingreso de los restos supervivientes están limitadas entre los 20,6 grados de latitud sur y los 20,6 grados de latitud norte.

El observatorio Swift de la NASA se lanzó en 2004 para explorar las explosiones más potentes del universo, conocidas como brotes de rayos gamma.

Originalmente fue diseñado para una misión principal de dos años. A lo largo de más de dos décadas de operaciones científicas, Swift funcionó como una herramienta multipropósito para explorar el universo: observó un amplio espectro de luz, apuntó rápidamente hacia destellos de corta duración y envió alertas a otras instalaciones para ayudar a coordinar observaciones de seguimiento.

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Swift ha ampliado la comprensión de una gran variedad de objetos y eventos cósmicos, desde galaxias activas impulsadas por agujeros negros supermasivos y estrellas que experimentan ráfagas de rayos X, hasta explosiones de supernovas, cometas y asteroides en nuestro propio sistema solar.