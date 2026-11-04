Temas del día de Internacional del miércoles, 4 de noviembre de 2026 (12:00 GMT)

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DESTACADOS

EEUU ELECCIONES

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Washington - El Partido Demócrata ha conseguido una amplia victoria en las elecciones de medio mandato y tendrá el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, lo que supone una dura derrota para el presidente Donald Trump.

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- Seguimiento especial de los recuentos en Alaska, Nevada y Misisipi.

- Abdul el Sayed es el primer musulmán en llegar al Senado de Estados Unidos tras lograr una victoria en Michigan tras una campaña en la que se enfrentó directamente a Trump.

- James Talarico se convirtió este martes en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años, en uno de los triunfos más resonantes de la jornada electoral, que adquiere más fuerza con la victoria de la también demócrata Gina Hinojosa como primera latina gobernadora en ese estado.

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- Wall Street y los mercados de todo el mundo reaccionan a los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

- Pendientes de las reacciones internacionales a los resultados.

CUMBRE IBEROAMERICANA

Madrid - La XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno se inaugura este miércoles en Madrid con la presencia confirmada de 10 de los 22 líderes de la región y que se centrará en temas como la inteligencia artificial, la movilidad académica, la búsqueda de respuestas más eficientes ante los desastres naturales y el apoyo al sector de los cuidados.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) - El rey de España, Felipe VI, clausura el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, previo a la XXX Cumbre Iberoamericana, un foro en el que interviene el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Reunión de ministros de Relaciones Exteriores en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid, encabezados por el titular español, José Manuel Albares. (Texto)

ISRAEL GOBIERNO

Jerusalén - El presidente de Israel, Isaac Herzog, pidió este miércoles "valentía" y "originalidad" a los partidos a la hora de formar un Gobierno tras recibir los resultados oficiales de las elecciones, en las que, destacó, "no hay un claro vencedor".

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PAPA LATINOAMÉRICA

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV pidió este miércoles oraciones para su próxima visita a Uruguay, Argentina y Perú y deseó que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza y reavive el fuego de la caridad, en un mensaje durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

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(Texto)

PERÚ FUJIMORI

Lima - La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, cumple cien días de mandato, marcados por la utilización de la seguridad para frenar el avance del crimen organizado y los trabajos de prevención para mitigar los impactos del fenómeno climático de El Niño. (Texto) (Foto)

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GASTRONOMÍA PREMIOS

Lima - La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026 se desvela en Lima, considerada la capital gastronómica de Latinoamérica. La gala de estos premios, considerados la referencia de la alta cocina internacional, se celebra por primera vez en Suramérica.

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ADEMÁS

GUATEMALA CÁRCELES | Ciudad de Guatemala - El director del Sistema Penitenciario de Guatemala, Jorge Guillermo López Dellachiessa, explica a EFE en una entrevista los retos que representa el sistema carcelario del país centroamericano.(Texto) (Foto) (Vídeo)

IRAN GUERRA | Teherán - Irán conmemoró este miércoles el 47 aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán con multitudinarias marchas en todo el país en medio del temor a una nueva confrontación bélica y un protagonista absoluto: Donald Trump.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Jameneí descarta que las elecciones de EEUU cambien su política hacia Irán

- Irán dice que cuatro petroleros arden en Ormuz tras chocar con minas antibuque

OMS JÓVENES | Ginebra - La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica estadísticas sobre la frecuencia de ejercicio entre los adolescentes, advirtiendo de que la falta de actividad física es un factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, del mismo modo que el consumo de alcohol, de tabaco, o las dietas no equilibradas. (Texto)

YEMEN CONFLICTO | Saná - Los ataques cruzados continúan en Yemen, mientras sigue estancada la ofensiva y Arabia Saudí sigue posponiendo eventos por las acciones de los huties. (Texto)

COREA DEL NORTE MISILES | Seúl - Pionyang lanzó este miércoles varios misiles hacia el mar de Japón tras afirmar que considera innecesario un diálogo con Washington, en medio de las acusaciones del FBI por el robo histórico a Binance, pese al interés del presidente estadounidense, Donald Trump, de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

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- Binance revela que el ciberataque, atribuido por EE. UU. a Corea del Norte, comenzó con una operación de infiltración mediante falsas entrevistas de trabajo.

ESPECIALES

Con motivo de la próxima visita del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre, la agencia EFE continuará con el envío de una serie previa con la guía PAPA LATINOAMÉRICA.

AGENDA INFORMATIVA

América

12:30 GMT.- Montevideo.- MERCOSUR UE.- La excanciller argentina Diana Mondino y el exvicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni encabezan un encuentro organizado por la Fundación Friedrich Naumann en conjunto con la Unión Europea para intercambiar perspectivas sobre el impacto económico y comercial del acuerdo UE-Mercosur a seis meses de su aplicación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Lima.- PERÚ BRASIL.- El Consorcio Conexión Chancay–Amazonía, una iniciativa independiente de investigación que busca generar evidencia y promover el debate sobre los impactos, oportunidades y desafíos de la conectividad entre el puerto peruano de Chancay y la Amazonía, presenta su segundo reporte, donde examina las principales propuestas de infraestructura y conectividad entre Chancay, la Amazonía peruana y Brasil.

13:30 GMT.- Washington.- EEUU COMERCIO.- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de EE.UU. correspondientes a septiembre, después de que el déficit aumentara en agosto un 13,7% debido a un incremento de las importaciones superior al de las exportaciones. (Texto)

15:00 GMT.- Manta.- ECUADOR EEUU.- Una jueza de Ecuador reinstala el juicio contra 46 tripulantes de dos embarcaciones bombardeadas por Estados Unidos en aguas del Pacífico, a quienes se señala por tener supuestos vínculos con el narcotráfico, tras suspender la diligencia el pasado 8 de octubre por la ausencia de dos testigos de la Fiscalía.

15:00 GMT.- Montevideo.- URUGUAY GOBIERNO.- El secretario de la Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, habla sobre la agenda nacional y las principales prioridades del Gobierno en un encuentro organizado por la Cámara Española de Comercio. (Texto)

15:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA COMERCIO.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) publica la cifra de exportaciones y la balanza comercial de octubre. (Texto)

13:30 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA PAZ.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) da a conocer una importante decisión relacionada con el Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Sala Alfredo Molano de la Sede principal de la JEP. (Texto)

16:00 GMT.- Lima.- PAPA PERÚ.- La Nunciatura Apostólica en Perú, la Conferencia Episcopal Peruana y General Motors para la presentación oficial del vehículo papal que acompañará al papa Leon XIV durante su visita apostólica a Perú, que tendrá lugar del 11 al 16 de noviembre. Nunciatura Apostólica, Av. Salaverry 600, Jesús María (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- Miami.- LA BOLA NEGRA.- Los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, y el actor Guitarricadelafuente reciben este miércoles el premio Variety Virtuoso Award por su película 'La bola negra' en el Festival de Cine de Miami GEMS, una parada en Estados Unidos en su camino hacia el Óscar. (La alfombra roja es a las 18:00 horas del este de EEUU. (23:00 GMT). (Texto) (Foto) (Vídeo) La alfombra roja es a las 18:00 horas del este de EEUU. (23:00 GMT)

17:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL EMPLEO.- El Ministerio de Trabajo divulga el número de empleos formales generados por Brasil en septiembre. (Texto)

23:00 GMT.- Nueva York.- EEUU PREMIOS.- La fundación Maestro Cares, creada por el cantante Marc Anthony y el empresario Henry Cárdenas, distinguirá este miércoles en su 13.ª gala benéfica en Nueva York al cantante Draco Rosa, a la artista Becky G y al empresario colombiano Jaime Gilinski. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO TURISMO - El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) difunde el crecimiento de la economía turística en el segundo trimestre de 2026, uno de los principales impulsores de la actividad económica mexicana, en un contexto de desaceleración de otras industrias y de incertidumbre comercial con Estados Unidos. (Texto) (Foto)

Asunción - PARAGUAY BANCO - La Cámara de Diputados de Paraguay discutirá en una sesión extraordinaria un proyecto para agilizar la devolución de los recursos depositados en Ueno bank, la entidad intervenida mediante un procedimiento de resolución que generó preocupación por los ahorros de jubilados y pequeños clientes y levantó alertas sobre la recuperación de los recursos públicos. (Texto) (foto)

22:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL INTERESES.- El Banco Central de Brasil anuncia un posible cambio en la tasa de intereses, actualmente en el 13,75 %, buscando un equilibrio entre el objetivo de mantener la inflación bajo control y la promesa electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de crear las condiciones para bajar los tipos. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA FEMINISMO - Una silla para hablar, llorar o pensar sin que nadie pregunte. Ése fue el reclamo que la periodista colombiana Jineth Bedoya escuchó de otras mujeres víctimas como ella de violencia sexual y que convirtió en el Centro No Es Hora de Callar, un espacio de encuentro a punto de abrir sus puertas. (Texto) (Foto) (Video)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA SALUD.- Los médicos de la República Dominicana suspenden durante 24 horas sus labores en todo el país, en el segundo paro en menos de un mes, para reclamar soluciones a los problemas que afectan el ejercicio de su profesión y ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo a sus solicitudes. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- MERCADOLIBRE RESULTADOS.- MercadoLibre, el gigante argentino de comercio electrónico y servicios financieros digitales, publica los resultados financieros del tercer trimestre de 2026, luego de haber obtenido en el segundo trimestre del año un beneficio neto de 466 millones de dólares, un 10,8 % menos que en igual período de 2025. (Texto)

Sao Paulo.- SMARTFIT RESULTADOS.- SmartFit, la red más extensa de gimnasios de América Latina, divulga su balance financiero correspondiente al tercer trimestre de 2026. (Texto)

Ciudad de Guatemala - GUATEMALA DERECHOS HUMANOS - Organizaciones sociales ofrecen una conferencia de prensa para denunciar que "grupos antidemocráticos" buscan silenciar a la población guatemalteca a través de la violencia y el miedo, tras el asesinato del abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, recibe a su homólogo luso, Nuno Melo, con quien trata la situación de seguridad, la cooperación en la OTAN y el apoyo a Ucrania. (Foto)

París.- OCDE PENSIONES.- La OCDE presenta su informe de perspectivas sobre los planes privados de pensiones con comparaciones entre países.

Lisboa.- PORTUGAL ESPAÑA.- El programa Interreg España-Portugal (POCTEP) celebra una mesa redonda sobre los resultados y el impacto de sus proyectos en las comunidades locales, en el marco de la Mostra dos Fundos Europeus. Palco Atlântico. (Texto) (Vídeo)

Ginebra.- OMS JÓVENES.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica estadísticas sobre la frecuencia de ejercicio entre los adolescentes, advirtiendo de que la falta de actividad física es un factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, del mismo modo que el consumo de alcohol, de tabaco, o las dietas no equilibradas. (Texto)

Ginebra.- SALUD OMS.- Rueda de prensa semanal del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para tratar las principales cuestiones sanitarias de actualidad. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Fridrich Merz, pronuncia un discurso en un foro sobre economía organizado por el Partido Socialdemócrata (SPD) y participa después en una conversación moderada. (Foto)

Bruselas.- UCRANIA GUERRA.- Altos funcionarios de la UE, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania y el Banco Mundial se reúnen en Bruselas para abordar los próximos pasos en el camino hacia la paz y la reconstrucción en Ucrania. (Texto)

Moscú.- RUSIA FIESTA NACIONAL.- Rusia celebra el Día de la Unidad Popular. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Hamburgo.- ALEMANIA NORD STREAM.- Continúa el juicio contra el exmilitar ucraniano acusado del sabotaje del gasoducto ruso Nord Stream en el mar Báltico en otoño de 2022.

Londres.- R.UNIDO PALESTINA.- El Tribunal Supremo británico celebra una vista de apelación, de dos días de duración, para decidir si la prohibición del grupo Palestine Action por parte del Gobierno, en virtud de la legislación antiterrorista, fue legal. El recurso fue presentado por una de las fundadoras de la organización, Huda Ammori. (Texto)

Ginebra.- SALUD ENFERMEDADES.- La Organización Mundial de la Salud publica un informe sobre la situación de las enfermedades tropicales olvidadas. (Texto)

Ginebra.- CRISIS CLIMÁTICA.- La Organización Mundial de la Salud publica su informe sobre la relación entre el cambio climático y la salud, de cara a la conferencia COP31 de Antalya (Turquia). (Texto)

Oriente Medio

16:00h.- Jerusalén.- ISRAEL GOBIERNO.- El presidente israelí, Isaac Herzog, inicia en su residencia consultas con los líderes de los partidos electos en el Parlamento, previas a su decisión de designar a uno de ellos para que intente formar el próximo gobierno (Texto) (Foto) (Vídeo)

Abu Dabi.- EMIRATOS ENERGÍA.- Continúa ADIPEC 2026, la cumbre de energía más grande e influyente del mundo, donde se reúnen más de 1.800 ponentes y 2.250 expositores globales para conectar la demanda energética de la región con el capital, la tecnología y las alianzas estratégicas del sector a escala internacional. (Texto)

El Cairo.- EGIPTO ARTE.- Las Pirámides de Guiza acogen desde hoy la sexta edición de Forever Is Now, un festival internacional que reúne hasta el 28 de noviembre las obras de artistas contemporáneos de todo el mundo para entablar un diálogo entre la creación artística actual y el patrimonio histórico del Antiguo Egipto. (Texto)

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA ELECCIONES.- Sudáfrica celebra unas elecciones locales que pueden ser un termómetro para medir la popularidad de los partidos que integran el Gobierno de coalición liderado por el presidente Cyril Ramaphosa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nairobi.- CRISIS CLIMÁTICA.- El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) publica su 'Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026'. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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