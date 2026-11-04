Bruselas busca un turismo más competitivo y sostenible que reequilibre la presión sobre destinos y temporadas

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La Comisión Europea busca impulsar un turismo más competitivo y sostenible que sitúe a Europa como destino líder internacional, pero con una oferta que reequilibre la presión de los visitantes sobre los territorios y entre temporadas, con medidas que mejoren las conexiones con comunidades remotas, simplifiquen la gestión de las pymes del sector y preparar a la industria para resistir posibles crisis en el futuro.

"El turismo es una de las mayores oportunidades de Europa para el desarrollo territorial", ha defendido el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de Cohesión, Raffaele Fitto, en la presentación de la "Estrategia para un Turismo Sostenible en la UE", con la que Bruselas aspira a "desbloquear" el pleno potencial del sector para "crear crecimiento y prosperidad en todas las regiones, mientras se protege la diversidad e identidad única de los territorios.

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"Nuestro objetivo no es simplemente atraer a más turistas a los mismos destinos, se trata de generar más valor y distribuir los beneficios del turismo de manera más amplia", ha defendido el vicepresidente comunitario durante la rueda de prensa, para poner luego en valor la oportunidad de contar con un enfoque europeo común para una "coordinación más fuerte y una mayor flexibilidad para responder a las distintas necesidades territoriales".

El comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha puesto en valor en la misma presentación que el turismo es un valor "estratégico" para la Unión Europea, al tiempo que ha defendido que la estrategia --que no plantea cambios legislativos ni a nivel nacional ni europeo, sino potenciar la coordinación-- permitirá dar a esta industria "el reconocimiento y lugar que merece en la agenda de políticas europeas".

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El objetivo es ofrecer a las empresas, autoridades públicas y destinos turísticos una "visión común" para ser "más competitivos, más sostenibles y más resilientes" al tiempo que "se garantiza que los beneficios llegan a los negocios y comunidades locales y ciudadanos de toda Europa".

Así, el Ejecutivo comunitario plantea, por ejemplo, la creación de un Observatorio para el Turismo en la UE y de un Espacio Común de Datos sobre Turismo para mejorar la recolección de datos y el análisis de las tendencias del sector, también mediante el uso de Inteligencia Artificial.

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También apuntan desde Bruselas la idea de contar con una "Academia Europea de Turismo" que, apoyándose en una red de escuelas nacionales de turismo, universidades, centros de Formación Profesional y otros actores de interés, permita elaborar contenidos formativos y programas de aprendizaje comunes para responder a la falta de perfiles con competencias necesarias para el sector.

En cuanto a los flujos turísticos, la Comisión Europea advierte de que pese, al atractivo turístico de Europa, la demanda se distribuye de manera muy desigual no sólo entre los destinos, sino también entre temporadas, ya que los viajes se siguen concentrado en épocas muy determinadas del año.

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En este contexto, los servicios comunitarios trabajan en recomendaciones específicas y una 'caja de herramientas' que permitan compartir mejores prácticas y encontrar un "equilibrio adecuado" entre la demanda de los visitantes, los tiempos de viaje y la capacidad de los destinos para acoger a los turistas, así como promover soluciones con las que "adaptar" el turismo al contexto local y transfronterizo.

Otro de los retos que apunta la estrategia es la de procurar una "gestión más cuidadosa" del turismo de cruceros, que genera grandes flujos y actividad económica en ciudades portuarias y regiones costeras, pero somete también a una "fuerte presión" las infraestructuras locales, el medio ambiente y a la población. Bruselas aboga por establecer un "diálogo de cooperación" entre gobiernos, autoridades locales y regionales, agentes del sector y sociedad civil.

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