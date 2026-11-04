La demócrata Pia Dandiya retiene el incierto distrito 22 de Florida, según proyecciones

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Miami (EE.UU.), 3 nov (EFE).- La demócrata Pia Dandiya mantuvo para su partido el distrito 22 de Florida tras un triunfo muy ajustado frente al republicano Casey Askar, según las proyecciones de las cadenas NBC y CNN, en la que era una de las contiendas más inciertas de estas elecciones de medio mandato en Florida.

Dandiya se imponía por tres puntos porcentuales a su rival republicano con más del 95 % de los votos escrutados, margen suficiente para estrenarse como congresista en Washington.

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La exprofesora de instituto y profesional del sector tecnológico se convertirá, además, en la primera congresista de origen indio en representar a Florida en el Capitolio.

Dandiya se postuló por el distrito 22 después de que la representante saliente, la también demócrata Lois Frankel, optara por competir en otra circunscripción tras la reforma del mapa electoral diseñada para beneficiar a los republicanos.

El mapa actual convirtió este distrito en uno de los más peculiares de estas elecciones, puesto que ahora comprende una franja de terreno que abarca desde la costa atlántica hasta el golfo de México.

Esta nueva disposición abrió por completo la lucha por el escaño, al cambiar radicalmente el electorado y crear un mosaico demográfico de votantes con un orden de prioridades muy distintas.

Como resultado, los sondeos se habían mantenido muy igualados en los últimos meses.

Sin embargo, Dandiya pareció asimilar mejor este cambio que Askar, un candidato respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, este cambio, y supo capitalizar el desgaste de la figura del mandatario.

El distrito 22 era uno de los siete escaños de Florida que el Partido Demócrata mantenía hasta esta noche en la Cámara de Representantes, frente a los 20 del Partido Republicano y uno vacante.

En las últimas tres elecciones presidenciales, el estado votó por Trump, quien tiene su residencia oficial en Palm Beach, una localidad del sureste de Florida. EFE

(foto)