Miércoles, 4 de noviembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

EEUU ELECCIONES

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Washington - Los estadounidenses y el mundo entero aguardan con expectación el recuento de las elecciones de medio mandato, que apuntan a una victoria de la oposición del Partido Demócrata según los primeros recuentos que se convertiría en un gran obstáculo a los dos últimos años de Presidencia de Donald Trump.

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- Los inversores reaccionan en Wall Street a los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. (Texto)

ISRAEL GOBIERNO

Jerusalén - El presidente israelí, Isaac Herzog, inicia las consultas con los líderes de los partidos electos en el Parlamento, previas a su decisión de designar a uno de ellos para que intente formar el próximo gobierno.

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GASTRONOMÍA PREMIOS

Lima - La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026 se desvela en Lima, considerada la capital gastronómica de Latinoamérica. La gala de estos premios, considerados la referencia de la alta cocina internacional, se celebra por primera vez en Suramérica.

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ADEMÁS

PERÚ FUJIMORI | Lima - La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, cumple cien días de mandato, marcados por la utilización de la seguridad para frenar el avance del crimen organizado y los trabajos de prevención para mitigar los impactos del fenómeno climático de El Niño. (Texto) (Foto)

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GUATEMALA CÁRCELES | Ciudad de Guatemala - El director del Sistema Penitenciario de Guatemala, Jorge Guillermo López Dellachiessa, explica a EFE en una entrevista los retos que representa el sistema carcelario del país centroamericano, donde existe una sobrepoblación de casi el 350 por ciento sobre la capacidad de las prisiones y además decenas de reos extorsionan a la población pese a estar tras las rejas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRAN GUERRA | Teherán - Irán celebra el 47 aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán, un hecho que cimentó unas malas relaciones que llegan hasta hoy con los dos rivales inmersos en una guerra desde febrero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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OMS JÓVENES | Ginebra - La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica estadísticas sobre la frecuencia de ejercicio entre los adolescentes, advirtiendo de que la falta de actividad física es un factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, del mismo modo que el consumo de alcohol, de tabaco, o las dietas no equilibradas. (Texto)

YEMEN CONFLICTO | Saná - Los ataques cruzados continúan en Yemen, mientras sigue estancada la ofensiva y Arabia Saudí sigue posponiendo eventos por las acciones de los huties. (Texto)

ESPECIALES

Con motivo de la próxima visita del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre, la agencia EFE continuará con el envío de una serie previa con la guía PAPA LATINOAMÉRICA.

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AGENDA INFORMATIVA

América

12:30 GMT.- Montevideo.- MERCOSUR UE.- La excanciller argentina Diana Mondino y el exvicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni encabezan un encuentro organizado por la Fundación Friedrich Naumann en conjunto con la Unión Europea para intercambiar perspectivas sobre el impacto económico y comercial del acuerdo UE-Mercosur a seis meses de su aplicación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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13:00 GMT.- Lima.- PERÚ BRASIL.- El Consorcio Conexión Chancay–Amazonía, una iniciativa independiente de investigación que busca generar evidencia y promover el debate sobre los impactos, oportunidades y desafíos de la conectividad entre el puerto peruano de Chancay y la Amazonía, presenta su segundo reporte, donde examina las principales propuestas de infraestructura y conectividad entre Chancay, la Amazonía peruana y Brasil. H

13:30 GMT.- Washington.- EEUU COMERCIO.- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de EE.UU. correspondientes a septiembre, después de que el déficit aumentara en agosto un 13,7% debido a un incremento de las importaciones superior al de las exportaciones. (Texto)

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14:30 GMT.- Nueva York.- EEUU ELECCIONES WALL STREET.- Los inversores reaccionan en Wall Street a los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos

15:00 GMT.- Manta.- ECUADOR EEUU.- Una jueza de Ecuador reinstala el juicio contra 46 tripulantes de dos embarcaciones bombardeadas por Estados Unidos en aguas del Pacífico, a quienes se señala por tener supuestos vínculos con el narcotráfico, tras suspender la diligencia el pasado 8 de octubre por la ausencia de dos testigos de la Fiscalía. Unidad judicial de Manta

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15:00 GMT.- Montevideo.- URUGUAY GOBIERNO.- El secretario de la Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, habla sobre la agenda nacional y las principales prioridades del Gobierno en un encuentro organizado por la Cámara Española de Comercio. (Texto)

15:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA COMERCIO.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) publica la cifra de exportaciones y la balanza comercial de octubre. (Texto)

13:30 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA PAZ.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) da a conocer una importante decisión relacionada con el Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Sala Alfredo Molano de la Sede principal de la JEP. (Texto)

16:00 GMT.- Lima.- PAPA PERÚ.- La Nunciatura Apostólica en Perú, la Conferencia Episcopal Peruana y General Motors para la presentación oficial del vehículo papal que acompañará al papa Leon XIV durante su visita apostólica a Perú, que tendrá lugar del 11 al 16 de noviembre. Nunciatura Apostólica, Av. Salaverry 600, Jesús María (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- Miami.- LA BOLA NEGRA.- Los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, y el actor Guitarricadelafuente reciben este miércoles el premio Variety Virtuoso Award por su película 'La bola negra' en el Festival de Cine de Miami GEMS, una parada en Estados Unidos en su camino hacia el Óscar. (La alfombra roja es a las 18:00 horas del este de EEUU. (23:00 GMT). (Texto) (Foto) (Vídeo) La alfombra roja es a las 18:00 horas del este de EEUU. (23:00 GMT)

17:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL EMPLEO.- El Ministerio de Trabajo divulga el número de empleos formales generados por Brasil en septiembre. (Texto)

23:00 GMT.- Nueva York.- EEUU PREMIOS.- La fundación Maestro Cares, creada por el cantante Marc Anthony y el empresario Henry Cárdenas, distinguirá este miércoles en su 13.ª gala benéfica en Nueva York al cantante Draco Rosa, a la artista Becky G y al empresario colombiano Jaime Gilinski. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO TURISMO - El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) difunde el crecimiento de la economía turística en el segundo trimestre de 2026, uno de los principales impulsores de la actividad económica mexicana, en un contexto de desaceleración de otras industrias y de incertidumbre comercial con Estados Unidos. (Texto) (Foto)

Asunción - PARAGUAY BANCO - La Cámara de Diputados de Paraguay discutirá en una sesión extraordinaria un proyecto para agilizar la devolución de los recursos depositados en Ueno bank, la entidad intervenida mediante un procedimiento de resolución que generó preocupación por los ahorros de jubilados y pequeños clientes y levantó alertas sobre la recuperación de los recursos públicos. (Texto) (foto)

22:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL INTERESES.- El Banco Central de Brasil anuncia un posible cambio en la tasa de intereses, actualmente en el 13,75 %, buscando un equilibrio entre el objetivo de mantener la inflación bajo control y la promesa electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de crear las condiciones para bajar los tipos. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA FEMINISMO - Una silla para hablar, llorar o pensar sin que nadie pregunte. Ése fue el reclamo que la periodista colombiana Jineth Bedoya escuchó de otras mujeres víctimas como ella de violencia sexual y que convirtió en el Centro No Es Hora de Callar, un espacio de encuentro a punto de abrir sus puertas. (Texto) (Foto) (Video)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA SALUD.- Los médicos de la República Dominicana suspenden durante 24 horas sus labores en todo el país, en el segundo paro en menos de un mes, para reclamar soluciones a los problemas que afectan el ejercicio de su profesión y ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo a sus solicitudes. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- MERCADOLIBRE RESULTADOS.- MercadoLibre, el gigante argentino de comercio electrónico y servicios financieros digitales, publica los resultados financieros del tercer trimestre de 2026, luego de haber obtenido en el segundo trimestre del año un beneficio neto de 466 millones de dólares, un 10,8 % menos que en igual período de 2025. (Texto)

Sao Paulo.- SMARTFIT RESULTADOS.- SmartFit, la red más extensa de gimnasios de América Latina, divulga su balance financiero correspondiente al tercer trimestre de 2026. (Texto)

Ciudad de Guatemala - GUATEMALA DERECHOS HUMANOS - Organizaciones sociales ofrecen una conferencia de prensa para denunciar que "grupos antidemocráticos" buscan silenciar a la población guatemalteca a través de la violencia y el miedo, tras el asesinato del abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

05:45 GMT.- Bad Homburg.- FRESENIUS RESULTADOS.- La compañía de tecnología sanitaria Fresenius presenta los resultados del tercer trimestre.

06:30 GMT.- Hannover.- CONTINENTAL RESULTADOS.- Continental publica los resultados del tercer trimestre.

06:30 GMT.- Múnich.- BMW RESULTADOS.- BMW publica los resultados del tercer trimestre.

06:30 GMT.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- Los ministros de defensa de Alemania, Lituania y Portugal, Boris Pistorius y Robertas Kaunas y Nuno Melo, respectivamente, así como el presidente del Comité Militar de la OTAN, Giuseppe Cavo Dragone, participan en la Conferencia de Seguridad de Berlín. (Texto) (Foto)

06:30 GMT.- Copenhague.- NOVO NORDISK.- La farmacéutica danesa Novo Nordisk presenta resultados de los nueve primeros meses del año fiscal (Texto)

07:00 GMT.- París.- OCDE CIUDADES.- La OCDE publica un informe sobre las evoluciones en las ciudades y las regiones en las condiciones de acceso a la vivienda, los cambios demográficos, el acceso a las infraestructuras sociales o la exposición creciente al estrés térmico.

08:00 GMT.- Roma.- VATICANO CHILE.- El papa León XIV recibe en audiencia en el Vaticano al presidente de Chile, José Antonio Kast. (Texto) (Foto) (Vídeo)

8:30 GMT.- Estocolmo.- SUECIS TIPOS.- El Banco Nacional de Suecia publica su decisión sobre los tipos de interés básicos (Texto)

09:00 GMT.- Roma.- PAPA AUDIENCIA.- El papa León XIV preside la tradicional audiencia general de los miércoles (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Dunkerque.- ESPAÑA PUERTOS.- Conferencia de ciudades y puertos en Dunkerque (Francia), con representantes de Sevilla, Almería, Vigo, A Coruña y Bilbao. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica la estimación preliminar de la inflación en la eurozona del mes de octubre. (Texto)

12:25 GMT.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, recibe a su homólogo luso, Nuno Melo, con quien trata la situación de seguridad, la cooperación en la OTAN y el apoyo a Ucrania. (Foto)

13:00 GMT.- París.- OCDE PENSIONES.- La OCDE presenta su informe de perspectivas sobre los planes privados de pensiones con comparaciones entre países.

14:30 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL ESPAÑA.- El programa Interreg España-Portugal (POCTEP) celebra una mesa redonda sobre los resultados y el impacto de sus proyectos en las comunidades locales, en el marco de la Mostra dos Fundos Europeus. Palco Atlântico. (Texto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Ginebra.- OMS JÓVENES.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica estadísticas sobre la frecuencia de ejercicio entre los adolescentes, advirtiendo de que la falta de actividad física es un factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, del mismo modo que el consumo de alcohol, de tabaco, o las dietas no equilibradas. (Texto)

15:00 GMT.- Ginebra.- SALUD OMS.- Rueda de prensa semanal del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para tratar las principales cuestiones sanitarias de actualidad. (Texto)

16:15 GMT.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Fridrich Merz, pronuncia un discurso en un foro sobre economía organizado por el Partido Socialdemócrata (SPD) y participa después en una conversación moderada. (Foto)

Bruselas.- UCRANIA GUERRA.- Altos funcionarios de la UE, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania y el Banco Mundial se reúnen en Bruselas para abordar los próximos pasos en el camino hacia la paz y la reconstrucción en Ucrania. (Texto)

Moscú.- RUSIA FIESTA NACIONAL.- Rusia celebra el Día de la Unidad Popular. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Hamburgo.- ALEMANIA NORD STREAM.- Continúa el juicio contra el exmilitar ucraniano acusado del sabotaje del gasoducto ruso Nord Stream en el mar Báltico en otoño de 2022.

Londres.- R.UNIDO PALESTINA.- El Tribunal Supremo británico celebra una vista de apelación, de dos días de duración, para decidir si la prohibición del grupo Palestine Action por parte del Gobierno, en virtud de la legislación antiterrorista, fue legal. El recurso fue presentado por una de las fundadoras de la organización, Huda Ammori. (Texto)

Ginebra.- SALUD ENFERMEDADES.- La Organización Mundial de la Salud publica un informe sobre la situación de las enfermedades tropicales olvidadas. (Texto)

Ginebra.- CRISIS CLIMÁTICA.- La Organización Mundial de la Salud publica su informe sobre la relación entre el cambio climático y la salud, de cara a la conferencia COP31 de Antalya (Turquia). (Texto)

Bruselas.- AHOLD RESULTADOS.- La empresa de distribución alimentaria Ahold Delhaize publica sus resultados del tercer trimestre de 2026.

Bruselas.- SOLVAY RESULTADOS.- La empresa química belga Solvay presenta sus resultados del tercer trimestre de 2026.

Oriente Medio

10:00 GMT.- Jerusalén.- ISRAEL ELECCIONES.- El presidente israelí, Isaac Herzog, recibe los resultados oficiales de las elecciones generales del pasado 27 de octubre, y tanto él como el presidente del Comité Central Electoral, el juez Noam Sohlberg, darán un discurso ante los medios (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Jerusalén.- ISRAEL GOBIERNO.- El presidente israelí, Isaac Herzog, inicia en su residencia consultas con los líderes de los partidos electos en el Parlamento, previas a su decisión de designar a uno de ellos para que intente formar el próximo gobierno (Texto) (Foto) (Vídeo)

Teherán.- IRÁN GUERRA.- Irán celebra el 47 aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán, un hecho que cimentó unas malas relaciones que llegan hasta hoy con los dos rivales inmersos en una guerra desde febrero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Abu Dabi.- EMIRATOS ENERGÍA.- Continúa ADIPEC 2026, la cumbre de energía más grande e influyente del mundo, donde se reúnen más de 1.800 ponentes y 2.250 expositores globales para conectar la demanda energética de la región con el capital, la tecnología y las alianzas estratégicas del sector a escala internacional. (Texto)

El Cairo.- EGIPTO ARTE.- Las Pirámides de Guiza acogen desde hoy la sexta edición de Forever Is Now, un festival internacional que reúne hasta el 28 de noviembre las obras de artistas contemporáneos de todo el mundo para entablar un diálogo entre la creación artística actual y el patrimonio histórico del Antiguo Egipto. (Texto)

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA ELECCIONES.- Sudáfrica celebra unas elecciones locales que pueden ser un termómetro para medir la popularidad de los partidos que integran el Gobierno de coalición liderado por el presidente Cyril Ramaphosa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nairobi.- CRISIS CLIMÁTICA.- El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) publica su 'Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026'. (Texto)

Asia

04:00 GMT.- Bangkok.- TAILANDIA ARTE.- La artista irlandesa Amanda Coogan participa en una performance dentro de su intelación inmersiva 'Ccaught in the furze', en el contexto de la Bienal de Arte de Bangkok (BAB) que organiza la capital tailandesa hasta el 28 de febrero de 2027, con 72 artistas de 29 nacionalidades. Universidad de Silpakorn

Pekín.- COP31 CLIMA.- China, uno de los líderes mundiales en vehículos eléctricos y renovables, llega a la COP31 de Antalya (Turquía) con el comercio como una de sus prioridades: defenderá el multilateralismo y un sistema comercial "abierto y eficiente" que facilite la circulación de sus tecnologías limpias, frenadas por aranceles y otras medidas. (Texto)

Pekín.- CHINA CANADÁ.- El ministro canadiense de Comercio Internacional, Maninder Sidhu, continúa su visita a China para reforzar las relaciones comerciales entre los dos países, con el objetivo de aumentar un 50 % las exportaciones canadienses al gigante asiático para 2030.

Pekín.- CHINA AUSTRIA.- El primer ministro de Austria, Christian Stocker, continúa su visita en China.

Tokio.- JAPÓN CINE.- El Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF) concluye este miércoles su 39 edición, centrada en ampliar el alcance global del cine japonés, fomentar la cocreación en la región, y promover la preservación de diversas culturas cinematográficas.

Redacción EFE Internacional

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