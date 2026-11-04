El Senado aprueba sin oposición la enmienda constitucional que amplía el rol del Gobierno en seguridad

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El Senado de Brasil ha aprobado este martes sin ningún voto en contra una propuesta de enmienda constitucional (PEC) de Seguridad Pública que reorganiza las fuerzas públicas con un mayor peso del Gobierno federal en esta esfera, apartando de la votación la posibilidad de reducir la edad de responsabilidad penal, actualmente fijada en los 18 años de edad.

La propuesta, cuya aprobación ha anunciado la propia cámara en redes sociales, crea un Sistema Unificado de Seguridad Pública (SUSP) y un régimen penitenciario más riguroso para líderes y miembros de las llamadas 'facciones' --organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) o el Comando Vermelho (Comando Rojo)--, organizaciones paramilitares y milicias.

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De este modo, con 73 votos a favor en la primera ronda y 75 en la segunda y sin oposición de ningún senador, el pleno ha dado luz verde según la agencia Brasil de noticias a una PEC que apenas necesitaba 49 apoyos para salir adelante y de la que apenas resta su promulgación oficial por parte del Congreso, contando ya con el 'sí' previo de la Cámara de Diputados.

Entre las principales novedades destaca la constitución del SUSP, un nuevo esquema organizativo con el que se establece legalmente que la seguridad debe ejercerse "en un marco de cooperación federativa" y "a través de la acción integrada y descentralizada" de las diferentes instituciones que trabajan en la materia.

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"Los organismos de seguridad pública se coordinarán en un régimen de cooperación federal, a través del Sistema Unificado de Seguridad Pública, diseñado para garantizar la eficacia de la prevención, el enjuiciamiento y la ejecución penal", reza la PEC.

Además, la enmienda incluye la posibilidad de crear cuerpos policiales municipales de carácter civil y sujetos al control externo de la Fiscalía General que tendrían la responsabilidad de llevar a cabo una labor policial visible y comunitaria dentro de las ciudades bajo su responsabilidad. Asimismo, amplía las responsabilidades de la Policía Federal de Carreteras, prevé la creación de fuerzas policiales municipales y aumenta la asignación del presupuesto público a la seguridad pública.

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LULA BUSCA CREAR AHORA EL MINISTERIO DE SEGURIDAD

Al calor de la aprobación, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha celebrado la noticia en una publicación en redes en la que ha incidido que, tras la aprobación de la enmienda, procederá a la creación del Ministerio de Seguridad Pública, como ya había anunciado en mayo, ya con el respaldo de la Cámara de Diputados al proyecto.

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La cartera, para cuyo liderazgo no ha avanzado hasta el momento candidato alguno, estará "centrada en inteligencia, planificación y cooperación con los estados y municipios para hacer frente a las facciones y las milicias".

"El pueblo brasileño tiene derecho a trabajar, volver a casa y vivir con tranquilidad. Garantizar este derecho es un compromiso del Gobierno de Brasil", ha remachado.