Demócratas ganan por sorpresa en Carolina del Sur y avanzan hacia una mayoría en el Senado

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Washington, 3 nov (EFE).- La demócrata Annie Andrews ganó este martes por sorpresa la elección al Senado de Estados Unidos por Carolina del Sur frente a la republicana Darline Graham, un triunfo que acerca a su partido al control de la Cámara Alta, según las proyecciones de las cadenas CNN y NBC News.

Los demócratas, que también han arrebatado a los republicanos un escaño por Carolina del Norte, necesitan esta noche una ganancia neta de cuatro escaños para hacerse con la mayoría en el Senado.

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El último demócrata que ganó una elección al Senado por Carolina del Sur fue Firtz Hollings en 1998, hace 28 años.

Darline Graham fue nombrada senadora en verano pasado por el gobernador de Carolina del Sur para completar el mandato de su hermano, Lindsey Graham, un aliado del presidente Estados Unidos, Donald Trump, por un problema cardiovascular.

Durante gran parte de la campaña, las encuestas daban la victoria a los republicanos. Aunque la contienda se había estrechado en los últimos días, Graham seguía al frente de los sondeos. EFE