Belén Esteban responde sin filtros a Juls Janeiro: "Para no saber quién soy ha estado todo el verano hablando de mí"

Después de varias semanas de tregua, la guerra mediática entre Belén Esteban y Julia Janeiro vuelve a estar en pleno apogeo tras la última campaña publicitaria de la 'princesa del pueblo' para 'Idealo', protagonista de una enorme lona desplegada en el centro de Madrid con dardo incluido a Jesulín de Ubrique para evitar los fraudes en el Black Friday: "Que no te toreen".
Un sonoro zasca al torero al que no tardaba en reaccionar su hija Juls que, tirando de ironía antes de asegurar que ni ella ni sus padre habían visto el anuncio de 'la patrona' porque "nuestra vida no gira en torno a esa persona", preguntaba "¿quién es esa señora?" en referencia a la madre de su hermana Andrea. "Esto parece como si estuviésemos en un patio de un colegio. Se me hace un poco ridículo", sentenciaba, dejando claro que no quiere "guerras" ni seguir alimentando su polémica contra la de Paracuellos.
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Unas declaraciones a las que Belén ha respondido tajante punto por punto este miércoles a su salida de casa. En primer lugar, ha afirmado que "me da igual" que ni la maquilladora ni Jesulín hayan visto su campaña publicitaria. "Yo trabajo en redes hace mucho tiempo se pueden ver en mis redes sociales que trabajo, me ofrecieron hacer esto y yo lo he hecho. Si lo han visto ellos, si no lo han visto, si lo ha visto Julia, si no lo ha visto... sinceramente me da igual" ha expresado rotunda.
Respecto a la indiferencia de Juls preguntando 'quién es Belén', la colaboradora se ha mostrado implacable y, aunque ha asegurado que "no voy a entrar. Lo dije que con Julia no iba a entrar y no voy a entrar", ha lanzado un dardo al puntualizar que "para no saber quién soy ha estado todo el verano hablando de mí ¿no?".
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"Me hace una ilusión... porque el lunes hago 53 años y antes me veía más mayor, pero con las declaraciones de ella ya me veo como más joven. ¡Me alegro!" ha añadido con ironía como respuesta a lo que la hija de María José Campanario ha dicho de que parece un patio de colegio, desmarcándose de su enfrentamiento abierto al reconocer que aunque "entiendo que me preguntéis", "yo estoy con mis redes sociales, con mi trabajo, estoy contenta". "No voy a entrar. Sé que os encantaría que yo dijera 'papapapapapa' para ir a su puerta y... pero es que no voy a entrar. No voy a entrar en nada de eso" ha sentenciado.
Cambiando de tema, Belén protagoniza este miércoles la portada Semana con Terelu Campos, con la que se reencontró en el tanatorio del periodista Raúl Triguero -fallecido en el trágico accidente ferroviario de Urda- dejando a un lado las diferencias que han tenido en los últimos tiempos ante este trance tan complicado: "No voy a hablar de eso. Es una cosa privada, es un tanatorio de un compañero y amigo nuestro, y no voy a explicar... No voy a decir cómo fue el encuentro. ¿También queréis que os diga a qué hora me acuesto con mi marido y a qué hora nos levantamos? Es que claro..." ha zanjado sin dar ningún detalle.
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"Ay por favor, de verdad. No voy a decir nada más. No quiero guerras con nadie, no quiero problemas con nadie, quiero estar tranquila y quiero vivir mi vida, con mi gente, y mi vida. Mi vida. Yo os atiendo, pero de verdad, no voy a entrar. Es que me da igual" ha concluido.