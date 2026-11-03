Vox tras la dimisión de Puente: "No basta con la marcha de Puente. Sánchez e Illa deben dimitir"

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Vox ha afirmado que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no es suficiente y que debe ir más allá: "No basta con la marcha de Puente. Sánchez e Illa deben dimitir".

Lo ha expresado el partido en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este martes después de que Puente anunciara su dimisión en la Diputación Permanente su dimisión, una decisión que tomó tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que al menos 69 personas fallecieron.

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Por otro lado, Vox ha hecho referencia al accidente sin heridos que se ha producido esta tarde en Martorell (Barcelona), donde un tren de mercancías ha chocado con una locomotora y el maquinista ha sido trasladado ileso a un centro sanitario: "Queremos una España donde coger un tren no te cueste la vida ni ser maquinista sea un trabajo de riesgo", ha escrito en dicho mensaje.