Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026: "Esto es un honor enorme, grandioso"

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La escritora y periodista Cristina Fernández Cubas, que ha sido galardonada este martes con el Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes' correspondiente a 2026, ha asegurado que se trata de un honor "enorme, grandioso".

"Ahora estoy realmente empezando a aterrizar poque la noticia me ha pillado compltamente de sorpresa. Luego he empezado a entrevistas y esas cosas. Y ahora realmente es cuando me estoy emocionando y dándome cuenta de que esto es un honor enorme, grandioso. Y estoy muy contenta", ha explicado la autora en declaraciones a Europa Press.

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El premio, que constituye el más prestigioso galardón de las letras en español, se le ha otorgado por "la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español", según ha anunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras la deliberación del jurado.

"Y eso de que se me haya premiado sobre todo por la labor de cuentista significa un orgullo añadido. Y es un premio que le han dado al género en general y a todos los cuentistas", ha valorado Ferández Cubas al respecto.

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Además, el fallo ha remarcado que, a través de una "precisión narrativa impecable, el dominio absoluto del punto de vista y la administración de los silencios", las historias de Fernández Cubas "se convierten en experiencias perdurables que interpelan directamente al lector y desestabilizan sus certezas al descubrir lo inquietante en lo cotidiano y cuestionar los límites de la realidad, la identidad y el conocimiento".

"Lejos de ofrecer explicaciones tranquilizadoras, sus relatos preservan la ambigüedad y hacen de la imaginación una herramienta de exploración de la experiencia humana", continúa el jurado, presidido por el Premio Cervantes 2025, Gonzalo Celorio.

Así, la catalana se ha convertido en la séptima mujer en recibir este galardón, frente a 45 hombres. La primera fue la española María Zambrano en el año 1988 y a ella le han seguido la cubana Dulce María Loynaz en 1992, Ana María Matute en 2010, la mexicana Elena Poniatowska en 2013, Ida Vitale en 2018 y Cristina Peri Rossi, que fue premiada en 2021.

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En todo caso, es la tercera escritora española en ganarlo y lo hace 16 años después de la última, Ana María Matute que lo recogió en 2010.

Fernández Cubas nació en Arenys de Mar (Barcelona), en 1945, sintió muy joven la llamada literaria y siempre tuvo la convicción de que acabaría siendo escritora. Aunque estudió periodismo y derecho en Barcelona, profesión que ejercería posteriormente. En 1980 publicó en Tusquets su primer libro de relatos, 'Mi hermana Elba' (1980).

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Después llegaron 'Los altillos de Brumal' (1983), 'El ángulo del horror' (1990), 'Con Agatha en Estambul' (1994) o 'Parientes pobres del diablo' (2006), con la que obtuvo el Premio Setenil al Mejor Libro de Relatos Publicado en España.

La recopilación de la mayoría de estos títulos publicada en 2008 como 'Todos los cuentos' recibió el Premio Ciutat de Barcelona de Literatura en Lengua Castellana, el Premio Salambó de Narrativa en castellano y el Premio Cálamo Libro del año.

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Posteriormente, otro de sus libros de relatos, 'La habitación de Nona' (2015) mereció el Premio de la Crítica, el Premio Dulce Chacón y el Premio Nacional de Narrativa.

También ha escrito novelas como 'El año de Gracia' (1985), que inspiró al compositor Albert Sardá una ópera; 'El columpio' (1995) o 'La puerta entreabierta' (2013) con el seudónimo de Fernanda Kubbs.

Además, es autora de la obra de teatro 'Hermanas de sangre' (1998); del libro de memorias narradas, 'Cosas que ya no existen', (2001), con el que obtuvo el Premio NH de Relato Publicado Cinco estrellas, y del ensayo, 'Emilia Pardo Bazán' (2001).

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El Cervantes premió el año pasado al escritor mexicano Gonzalo Celorio y el anterior al español Álvaro Pombo. Anteriormente, recayó sobre Luis Mateo Díez (2023), el venezolano Rafael Cadenas (2022), la autora uruguaya Cristina Peri Rossi (2021), dos escritores españoles consecutivamente --Francisco Brines (2020) y Joan Margarit (2019)-- y dos latinoamericanos --la uruguaya Ida Vitale (2018) y el nicaragüense Sergio Ramírez (2017)--, rompiendo la habitual alternancia del premio.

El palmarés de los últimos años se completa con los nombres de Eduardo Mendoza (2016), Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) y Nicanor Parra (2011), entre otros.

En 1976, Jorge Guillén, una de las máximas figuras de la Generación del 27, recibió el primero de estos galardones y, desde entonces, se han sucedido otros 51 premiados: 26 españoles y otros 26 hispanoamericanos. Únicamente en 1979 hubo dos ganadores, al concederse 'ex aequo' a Gerardo Diego y Jorge Luis Borges.

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