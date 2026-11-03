Crónica del Villarreal - Paris Saint-Germain: 0-6

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El Villarreal ha encajado este martes una abultada goleada ante el vigente campeón, el Paris Saint-Germain (0-6), en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, un partido que los de Luis Enrique liquidaron con cuatro goles en los primeros 17 minutos y con el que los castellonenses sellan su tercera derrota en la competición.

Lo que prometía ser una jornada histórica, con la visita del bicampeón continental, se convirtió en una noche para olvidar. Los primeros cuatro acercamientos de los parisinos se transformaron en goles y el destino del equipo 'groguet' quedó sellado. Los de Iñigo Pérez mejoraron en la segunda parte, pero no lo suficiente para que su adversario volviese a golpear dos veces más y provocase la pitada final en La Cerámica. Activando el modo apisonadora, el PSG se aúpa a la primera posición con pleno de victoria y un +15 en goles.

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Sin Ousmane Dembélé, sin Khvicha Kvaratskhelia, sin Nuno Mendes, sin Marquinhos... Y aún así, el conjunto parisino pasó el rodillo para firmar la goleada más tempranera de la historia de la máxima competición continental, todo ello encomendándose a un centro del campo que, además, descansó el pasado fin de semana: Fabián Ruiz, Vitinha y Joao Neves. Solo 17 minutos necesitaron los de Luis Enrique para dejar helada a La Cerámica y, tras unos minutos, desatar la música de viento ante una parroquia amarilla desconcertada. Cuatro llegadas, cuatro goles.

A pesar de la buena puesta en escena de los de Iñigo Pérez en los minutos iniciales, el PSG fue carburando para, en su primer acercamiento al área rival, mover el marcador. Fue en un saque de esquina, con Willian Pacho asistiendo de cabeza para que Joao Neves fusilase a placer (min.9).

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El golpe descompuso por completo al 'Submarino Amarillo', que en un error en la salida de balón de Péter Gulácsi regaló el esférico a los franceses para que Désiré Doué anotase el segundo (min.12). Y casi sin tiempo para asimilarlo, una nueva recuperación parisina cerca del área rival permitió a Senny Mayulu incrementar la renta (min.13).

Completamente noqueado, el Villarreal tuvo que ver todavía cómo Fabián Ruiz aprovechaba un nuevo desbarajuste defensivo para poner un sorprendente 0-4 en el minuto 17. Los pitos comenzaron a sonar desde la grada de La Cerámica. Antes del descanso, Gulácsi tuvo la oportunidad de desquitarse con una mano a un potente disparo de Doué.

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La tortura del cuadro 'groguet' continuó en la segunda mitad, que Fabián Ruiz inauguró recibiendo un pase largo de Vitinha, recortando a Alex Freeman y definiendo por debajo de las piernas del portero húngaro para completar su doblete (min.50). Algunos de los espectadores locales comenzaban a abandonar el estadio, que ovacionó la entrada de Ferran Torres, héroe de España en el Mundial.

El triple cambio de Iñigo Pérez, que en el 62 dio minutos a Tani Oluwaseyi, Georges Mikautadze y Alberto Moleiro, tampoco surtió efecto frente a un rival que todavía amplió su renta gracias al recién ingresado en el terreno de juego David Boly, que cerró la goleada tras una recuperación de Ferran (min.78). Con el pitido final, sonora pitada de la afición castellonense.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VILLARREAL, 0 - PARIS SAINT-GERMAIN, 6 (0-4, al descanso).

--EQUIPOS.

VILLARREAL: Gulácsi; Freeman (Pau Navarro, min.79), Mouriño, Veiga, Romero (Oluwaseyi, min.63); Comesaña (Moleiro, min.63), Maciá, Gueye; Pépé (Cardona, min.46), Buchanan; y Ayoze (Mikautadze, min.63).

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Hakimi (Boly, min.76), Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernández; Joao Neves, Vitinha (Lucas Beraldo, min.76), Fabián Ruiz; Akliouche (Ferran Torres, min.60), Mayulu (Godts, min.60) y Doué (Ndjantou, min.74).

--GOLES.

0-1, min.9: Joao Neves.

0-2, min.12: Doué.

0-3, min.13: Mayulu.

0-4, min.17: Fabián Ruiz.

0-5, min.50: Fabián Ruiz.

0-6, min.78: Boly.

--ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE). Amonestó a Comesaña (min.45), a Mouriño (min.50), a Cardona (min.66) y a Moleiro (min.78) por parte del Villarreal y a Ndjantou (min.74) por parte del Paris Saint-Germain.

--ESTADIO: La Cerámica.

--INCIDENCIAS: Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que se ha cobrado la vida de 69 personas, y por el fallecimiento del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel. Ambos equipos lucieron brazaletes negros por el mismo motivo.

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