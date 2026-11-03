Villas frente al mar, arquitectura contemporánea y servicios cinco estrellas: así es el nuevo lujo mediterráneo

Hay destinos que invitan a desconectar y otros capaces de transformar por completo la manera de vivir. A su misma vez, existen proyectos de real estate pensados en clave patrimonial, y otros concebidos para ser disfrutados. Fairmont Residences La Hacienda unifica ambas propuestas de valor, convirtiéndose en las primeras branded residences de Fairmont en Europa.
A pocos minutos de Sotogrande, entre el Mediterráneo y La Hacienda Links Golf Resort, y con Gibraltar como referencia icónica del paisaje, encontramos 31 villas privadas que ofrecen una nueva manera de vivir la Costa del Sol: más serena, más sofisticada y profundamente conectada con el paisaje.
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Un modelo hassle-free ownership creado para que los propietarios de las villas disfruten del estilo de vida de un hotel de cinco estrellas en la privacidad de su propia residencia, con esencia de patrimonio familiar.
Diseñadas como un oasis excepcional, en Fairmont Residences La Hacienda el verdadero lujo se encuentra en la libertad de vivir cada momento al propio ritmo, con la calma de no tener que ocuparse de nada y, sobre todo, en la tranquilidad de contar en todo momento con un servicio impecable, cercano, discreto y completamente personalizado a la altura de la prestigiosa cadena hotelera Fairmont.
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SENTIMIENTO DE HOGAR, COMODIDAD ABSOLUTA Y DEPORTE DE ÉLITE; LA MÁXIMA EXPRESIÓN DEL LUJO DE LA MANO DE FAIRMONT RESIDENCES LA HACIENDA
Situadas en un enclave privilegiado frente al mar, cada una de las villas ha sido diseñada bajo una armónica integración arquitectónica que combina luz natural, vistas idílicas y materiales nobles. Espacios cálidos y sofisticados que transmiten un verdadero sentimiento de hogar, sello de dAAr Arquitectura y Studio i|b|u.
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Servicios exclusivos de spa & wellness trasladados a las villas convierten cada residencia en un refugio de calma y bienestar, con tratamientos personalizados, masajes y rituales holísticos que se adaptan a las necesidades de cada propietario.
Una oferta que se completa con una experiencia gastronómica personalizada para todos los gustos, ritmos y preferencias: desde un desayuno servido en el jardín privado hasta una cena preparada en la propia villa por chefs especializados. Una experiencia VIP que trasciende la propia residencia, extendiendo sus privilegios a destinos de todo el mundo a través del programa de beneficios para propietarios de Accor.
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VIVIR FRENTE AL GREEN Y DISFRUTAR DEL GOLF COMO PARTE DE UN ESTILO DE VIDA MEDITERRÁNEO EXCEPCIONAL
Por si fuera poco, las branded residences se convierten en una extensión natural de La Hacienda Links Golf Resort -reconocido entre los mejores complejos de golf de lujo de Europa y situado en el top 100 mundial según Golf World- con acceso privilegiado a sus campos Links y Heathland para incorporar el golf al día a día y disfrutarlo como parte de una vida mediterránea, sofisticada y activa. Vivir junto a un galardonado resort de golf con el Mediterráneo como horizonte convierte el green en parte inseparable de la experiencia.
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