Feijóo dice que ya tiene en mente un perfil para ministro Transportes y anuncia auditoría ferroviaria y plan de choque

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El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que ya tiene en mente el perfil de quien podría ocupar la cartera de Transportes si llega a La Moncloa y ha anunciado que pondrá en marcha una auditoría inmediata de la red ferroviaria y sus sistemas de seguridad, seguida de un "declaración de emergencia" y plan de choque con gasto extraordinario para acometer las actuaciones necesarias.

"Yo tengo en la cabeza un perfil de un buen ministro de Fomento, sin duda", ha afirmado Feijóo en el Desayuno Informativo de Europa Press, donde ha señalado que lleva años trabajando con un equipo en materia de infraestructuras.

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Preguntado por si ya sabe quién ocuparía esa responsabilidad, ha evitado dar nombres y ha recordado que su posibilidad de realizar ese nombramiento dependerá de los resultados electorales.

En este sentido, el líder de la oposición ha defendido la necesidad de contar con un ministro o ministra que conozca el funcionamiento del departamento desde el primer momento. "Necesitamos un ministro o ministra de Fomento que llegue aprendido", ha señalado, antes de insistir en que debe ser alguien "que sepa de lo que habla".

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AUDITORÍA DE SEGURIDAD EN SEMANAS

Durante el desayuno, Feijóo ha explicado que, si llega a la Moncloa, una de sus primeras decisiones sería acometer una auditoría rápida de los sistemas de seguridad ferroviaria, cuyos resultados pretende conocer "en semanas", así como recomponer de forma inmediata Adif.

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La revisión incluiría los partes de los maquinistas, los puntos de reducción de velocidad existentes en la red y los sistemas de seguridad, con especial atención al corredor ferroviario en el que se han producido las muertes.

También ha planteado revisar la situación del sistema ERTMS y ha cuestionado que haya corredores ferroviarios que todavía no dispongan de este mecanismo de seguridad.

A partir de los resultados de esa auditoría, Feijóo ha anunciado un "plan de choque" para actuar presupuestaria y económicamente, mediante la "declaración de una emergencia" y la aprobación en Consejo de Ministros del gasto necesario para ejecutarlo.

"Si tengo que parar una línea, la pararé. Si tengo que bajar la velocidad en determinados tramos, lo haré", ha afirmado, al tiempo que ha planteado examinar la situación de los corredores de Cataluña, Andalucía y Levante.

PRIORIDAD AL MANTENIMIENTO FRENTE A NUEVAS OBRAS

El líder del PP ha asegurado que la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y viarias serán prioritarios frente a la construcción de nuevas obras. "Si no puedo empezar una obra nueva, no la empezaré", ha advertido, tras criticar el estado de conservación de las autovías españolas y asegurar que nunca había visto una situación semejante.

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Feijóo ha recordado que, cuando llegó a la Presidencia de la Xunta de Galicia en 2009, una de sus primeras decisiones fue impulsar contratos de conservación y mantenimiento de carreteras con una duración de cinco años, ante las dificultades presupuestarias que preveía.

El presidente del PP también ha anunciado que la auditoría incorporará una "pieza separada" sobre la situación de la red ferroviaria, con especial atención a los accidentes y a los problemas de seguridad.

En su intervención, ha asegurado que los descarrilamientos han aumentado un 212% desde 2018 y ha citado diversos indicadores sobre incidentes y averías ferroviarias, así como previsiones que ha atribuido a un informe interno de Adif hasta 2030.

Asimismo, Feijóo ha reclamado una revisión de los protocolos de seguridad y ha defendido que los responsables de las empresas y departamentos públicos sean elegidos por su capacidad y conocimientos técnicos, y no por su afinidad política.

"Los gestores de las empresas y departamentos públicos tienen que ser elegidos por capacidad, no por afinidad política", ha afirmado el candidato, antes de expresar su apoyo a los trabajadores ferroviarios y defender que se escuche a los empleados públicos para resolver los problemas de la Administración.

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DENUNCIA EL "SEÑALAMIENTO COBARDE" A LOS TRABAJADORES FERROVIARIOS

Asimismo, el presidente 'popular' ha denunciado el "señalamiento cobarde" al que, a su juicio, están siendo sometidos los trabajadores del sistema ferroviario en España, y ha asegurado que "volverán a ser respetados".

"Toda mi solidaridad con los ciudadanos que se suben a un tren con miedo y todo el apoyo a los trabajadores que están a cargo del sistema ferroviario. No merecen el señalamiento cobarde al que están siendo sometidos y les garantizo que volverán a ser respetados", ha aseverado.

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Feijóo ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no sabe dirigir una nación" y que el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "no sabe ser ministro". En este sentido, ha defendido que los gestores de las empresas públicas sean "elegidos por capacidad y no por afinidad política".