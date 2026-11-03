Amancio Ortega, su hija Sandra, Juan Roig y Juan Carlos Escotet, los más ricos de España, según Forbes

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El fundador de Inditex, Amancio Ortega, su hija Sandra, Juan Roig (Mercadona), Juan Carlos Escotet (Abanca) y Rafael del Pino Calvo-Sotelo (Ferrovial), se sitúan como las cinco grandes fortunas españolas, según el ránking de la lista de 'Los 100 españoles más ricos' de Forbes España.

En concreto, la suma de las 100 fortunas españolas en 2026 asciende a la cifra récord de 300.530 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,1% respecto al pasado año.

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Así, Amancio Ortega, el accionista mayoritario de Inditex, lleva más de una década encabezando esta clasificación, desde 2014, y su fortuna se ha elevado un 13,9% en comparación a 2025, hasta los 125.200 millones de euros, consolidándose en el 'top 10' mundial de Forbes USA. Tras él se sitúa su hija Sandra Ortega -única mujer entre los cinco primeros puestos de la lista-, cuya fortuna asciende a los 11.500 millones de euros.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, escala hasta el tercer puesto con una riqueza de 9.800 millones de euros, lo que supone un 24% más, mientras que en el cuarto puesto irrumpe el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, con 8.100 millones de euros, un 31% más de patrimonio que el año pasado.

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Por su parte, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, cede dos posiciones para caer al quinto puesto de la clasificación, con una fortuna valorada en 7.800 millones de euros.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))