El Andorra manda su "más sincero pésame" a la familia de Jesús de Miguel: "Con el corazón roto y devastados"

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El FC Andorra trasladó este martes su "más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife" tras la muerte del futbolista madrileño, de 30 años, tras una dura acción en la que fue impactado con la rodilla por el portero Jesús Owono.

"Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz", expresó el comunicado del club del Principado en la red social 'X'. Desde ahí también se pronunció el presidente de la entidad, Gerard Piqué: "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús".

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El grave incidente ocurrió en los minutos finales de la prolongación del Tenerife-Andorra de este lunes, cuando el delantero recibió un impacto por un rodillazo del guardameta visitante Jesús Owono --expulsado con roja directa-- que le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.

El deportista logró recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser introducido en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario. Después, el club insular informó del ingreso de urgencia de De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por el fuerte golpe. Y, de madrugada, el Tenerife avanzó que su estado de salud empeoró neurológicamente.

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A consecuencia de la emergencia médica, el partido fue suspendido cuando restaban algo más de dos minutos de tiempo añadido y con el resultado en tablas (2-2), de modo que el Comité de Competición será el encargado de determinar si el duelo se reanuda o se da por concluido.