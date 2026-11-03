Venezuela negocia financiación por 17.000 millones de dólares para sectores productivos

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Caracas, 3 nov (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que su Gobierno está negociando con organismos multilaterales una financiación por 17.000 millones de dólares para apoyar a los sectores público y privado en los próximos cinco años.

"Estamos sentados con las multilaterales diciendo qué sector del área productiva debe recibir financiamiento, nosotros no queremos dar financiamiento a experiencias de consumo, queremos dar financiamiento a las iniciativas de producción", señaló la mandataria en el congreso anual de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

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Rodríguez indicó que es importante que la financiación llegue a los privados para acelerar los "procesos productivos".

"Porque nosotros tenemos que mirar hacia el futuro y cuando miramos hacia el futuro, nosotros vamos a requerir mucha oferta", añadió.

El pasado 2 de octubre, una delegación del BID Invest, brazo de inversión en el sector privado del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), visitó Venezuela para evaluar planes de financiación para los sectores público y privado, según informó entonces la presidenta encargada.

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Rodríguez no aclaró los detalles sobre este crédito pero aseguró que era un proceso "bastante avanzado".

El gerente general del BID Invest, James Peter Scriven, dijo -en aquella oportunidad- que el objetivo de su visita era compartir las capacidades de la institución que dirige y escuchar a los empresarios venezolanos para entender sus necesidades.

Las relaciones con el BID fueron retomadas el pasado 24 de junio, tras aceptar el nombramiento de Calixto Ortega como nuevo gobernador por Caracas ante la entidad.

Venezuela aún mantiene una deuda acumulada por valor de unos 2.500 millones de dólares con el BID, un monto que debería comenzar a ser reembolsado o reestructurado antes de que Caracas pueda acceder a nuevas líneas de financiación.