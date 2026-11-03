Luis Enrique: "No hay equipo que soporte encajar 3 goles en 15 minutos ante otro pleno de confianza"

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El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que "no" hay equipo que soporte "encajar tres goles en 15 minutos" frente a otro "pleno de confianza", como ha sucedido este martes ante el Villarreal en La Cerámica (0-6), y se ha mostrado convencido de que el conjunto español va a "superar" esta situación.

"Si algo ha demostrado este equipo a lo largo de estos tres años que llevamos nosotros y especialmente los últimos dos, es la capacidad de ser fiable, de ir a ganar, de no importar ni las lesiones, ni los resultados, ni los estadios. Cuando las cosas salen de esta manera, es maravilloso", señaló en declaraciones a Moviatar+.

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Además, explicó que fueron "muy superiores" porque tuvieron "la suerte de recuperar el balón en los primeros 15 minutos, muy cerca de su portería, y hacer los tres primeros goles". "No hay equipo que soporte encajar tres goles en 15 minutos. El Villarreal es un equipo que me gusta mucho, pero no hay equipo que soporte eso contra un equipo pleno de confianza como es el nuestro. Es difícil, me ha sabido mal por ellos, pero estoy seguro de que van a superar esto", subrayó.

Además, el preparador asturiano tuvo unas palabras de cariño para el técnico del conjunto castellonense, Iñigo Pérez. "Le he dicho que ánimo y adelante, que de éstas hemos tenido todos y que estoy seguro de que va a salir adelante", manifestó.

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Por último, lamentó el fallecimiento del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel tras una patada del portero del FC Andorra Jesús Owono, del que también se acordó. "Es muy desagradable para todos, son cosas inesperadas que son muy tristes y que afectan a todos, por supuesto a la familia del jugador que fallece y que todos lamentamos, pero también hay que pensar en el jugador que comete la acción, en su familia, en lo que están sufriendo y lo que están pasando. Es evidente que la familia del fallecido mucho más, pero es triste. Hay que valorar mucho cada minuto de vida que uno tiene. Apoyamos al máximo al Tenerife y a la familia del afectado", concluyó.