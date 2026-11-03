VÍDEO: Calviño afirma que los proyectos del BEI en Latam por 7.000 millones beneficiarán "muy especialmente" a España

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La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha indicado que este año se van a firmar inversiones en Latinoamérica por valor de 7.000 millones de euros, frente a los 5.600 millones de euros del año pasado, proyectos que, ha asegurado, "beneficiarán, muy especialmente, a las empresas españolas".

Asimismo, ha explicado este martes durante su intervención en la primera jornada del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano (EEIB), que su relación tanto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) es "muy buena" pese a todos los "cambios políticos que se están produciendo".

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Calviño ha sostenido que esto es posible gracias a que los tres organismos multilaterales mantienen la acción climática, la transición energética y el desarrollo de las redes eléctricas como "prioridades" de sendas agendas.

"No veo ninguna dificultad hasta el momento en términos de la colaboración con ellos, algo que sí puede suceder con otros bancos debido a los cambios de las agendas políticas y las tensiones geopolíticas que estamos viviendo", ha completado.

En este sentido, la exministra española de Economía ha calificado al BID y al CAF de "socios absolutamente estratégicos" para las operaciones del BEI en la región, porque "la mayoría de los proyectos son de tal envergadura que es necesario movilizar a más de un agente".

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Calviño ha reseñado, además, la colaboración público-privada como "la razón de ser" del BEI, ya que la entidad que lidera nunca financia al 100% los programas en cuestión, sino que ejerce como 'trampolín' para la movilización de la inversión privada.

"Eso nos ha permitido establecer unos lazos muy estrechos con las asociaciones empresariales, con el sector financiero, con quien desplegamos todos esos recursos económicos, apalancando las garantías o la acción pública movilizando al inversor privado", ha añadido.

RENTABILIDAD INVERSORA Y EJE TRANSATLÁNTICO

Calviño ha recordado que la cartera del BEI asciende a unos 100.000 millones de euros anuales y que la mayor parte de la misma se ubica dentro de la Unión Europea, aunque un 10% sí se encuentra fuera del bloque comunitario.

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Los programas del BEI tienen objetivos políticos, como establecer alianzas con los distintos países para impulsar políticas de interés europeo en el ámbito climático, de conectividad digital o de empoderamiento femenino.

Sin embargo, también poseen una dimensión económica, debido a que el BEI ha estimado que cada euro destinado fuera de la UE genera un retorno para su economía de siete euros, sea en forma de rendimientos inversores, exportaciones o proyectos ejecutados por empresas de la UE.

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De su lado, la jefa del BEI ha abogado por estrechar las relaciones entre Europa y Latinoamérica aún más, al tiempo que ha subrayado que la inversión europea en esta zona del mundo es 25 veces la realizada por China y 2,5 la de Estados Unidos.

"El eje transatlántico entre Europa y América Latina y el Caribe tiene que estar en el núcleo duro del nuevo orden mundial [...]. Es clave que esos valores que nos unen estén en el corazón del nuevo orden mundial que se está construyendo ante nuestros ojos y que el BEI lo que haga es poner el dinero donde otros ponen las palabras", ha abundado.

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Para ello, Calviño ha insistido en que la oficina que el BEI tiene en España puede servir de 'hub' inversor para las empresas iberoamericanas, si bien ha recordado que también existen sedes en Brasil, Colombia, República Dominicana y, próximamente, en Panamá.

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