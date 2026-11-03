Socialistas celebran que Gobierno luso apueste por solución política a crisis de vivienda

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Lisboa, 3 nov (EFE).- El secretario general del Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, celebró este martes que el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, haya "reconocido" que la crisis de vivienda que atraviesa Portugal "no puede resolverse por la vía policial", sino que se necesita una "solución política".

"Más vale tarde que nunca. Por fin, el primer ministro ha reconocido que la crisis que estamos viviendo no puede resolverse por la vía policial, porque no es una solución policial la que permite hacer frente al costo de la vivienda ni al costo de la vida a los que se enfrentan los portugueses", dijo Carneiro en una intervención posterior al anuncio de Montenegro de que el jueves se reunirá con los partidos de la oposición.

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En este sentido, el líder socialista -tercera fuerza en el Parlamento- explicó que le presentarán medidas al Ejecutivo que podrían atajar, en su opinión, la crisis habitacional.

Además, elogió el papel del presidente, António José Seguro, en los últimos días, después de haberse reunido con los partidos con representación parlamentaria y de haber presidido un Consejo de Estado para abordar la "cohesión social" en el país.

Para Carneiro, el papel de Seguro "ha sido decisivo para que hoy haya sido posible desbloquear un diálogo constructivo y tratar de dar respuesta a las necesidades de la gente".

La protesta se ha convertido en un foco de tensión política y social en Portugal después de sucesivas intervenciones policiales para desalojar las acampadas de Lisboa y Oporto, que han provocado decenas de detenciones y numerosos heridos.

El pasado domingo, más de 2.000 personas se manifestaron en Lisboa y alrededor de un millar en Oporto contra las cargas policiales de la madrugada anterior, que dejaron 13 detenidos en ambas ciudades.

Las imágenes de aquellas actuaciones llevaron al presidente a pedir explicaciones al Gobierno, mientras el ministro del Interior, Luís Neves, defendió la intervención policial.

Por su parte, el primer ministro dijo este martes que le corresponde al Gobierno "escuchar y decidir", por lo que ha decidido entablar un diálogo político, ya que el Ejecutivo está "abierto al diálogo y a las aportaciones de todos". EFE

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